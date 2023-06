Al via stasera, 9 giugno, il Tezenis Summer Festival 2023 con la sua prima tappa a Rimini. Oltre 60 artisti per 4 grandi appuntamenti di musica live in collaborazione con Radio 105. Tezenis e Radio 105 fanno squadra per un importante progetto che farà cantare e ballare nella prossima e tanto attesa estate con quattro imperdibili appuntamenti con la musica live lungo la penisola.

Oggi il primo dei 4 concerti, ogni venerdì in prima serata a partire dalle 20.

Il Tezenis Summer Festival 2023 partirà il 9 giugno da Rimini, toccherà Messina il 16 giugno, Paestum il 23 giugno e chiuderà il 30 giugno a Genova.

Tezenis Summer Festival, Rimini: chi si esibirà il 9 giugno 2023

Il primo appuntamento è venerdì 9 giugno presso il Piazzale Fellini di Rimini, a partire dalle ore 20.00.

Una line-up incredibile che ci farà cantare e ballare in una notte d’estate indimenticabile. Sul palco, insieme a loro, ci saranno Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli.

Questi i nomi degli artisti presenti a Rimini: Achille Lauro, Annalisa, Articolo 31, Baby K, Bismark, Boro Boro, Clara, Dara, Emis Killa, Federica, Fred De Palma, Gaia, Gemelli Diversi, Luigi Strangis, Matteo Romano, Mr Rain, Oriana Sabatini, Piccolo G, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rosa Chemical, Rose Villain, The Kolors e Tommaso Paradiso.

I cantanti ospiti

A seguire i cantanti ospiti di questa edizione: Achille Lauro | Aka7Even | Alfa | Alvaro De Luna | Ana Mena | Andrea Damante | Annalisa | Articolo 31 | Baby K | Beatrice Quinta | Berna | Bigmama | Biondo & Astol | Bismark | Blanco | Boomdabash | Boro Boro | Bresh | Carl Brave | Chiello | Cioffi | Clara | Colapesce Dimartino | Coma_Cose | Dara | Dargen D’Amico | Elettra Lamborghini | Elodie | Emis Killa | Emma | Erwin | Federica | Finley | Follya | Francesca Michielin | Francesco Gabbani | Fred De Palma | Gaia | Gemelli Diversi | Gianmaria | Il Pagante | Il Tre | Junior Cally | Lazza | Le Vibrazioni | Leo Gassman | Levante | Lolita | Lorenzo Fragola & Mameli | Luigi Strangis | Mamacita | Maninni | Mara Sattei | Matteo Romano | Myss Keta | Mr Rain | 8Blevrai | Oriana Sabatini | Paola & Chiara | Piccolo G | Pinguini Tattici Nucleari | Rhove | Rocco Hunt | Rondodasosa | Room9 | Rosa Chemical | Rose Villain | Rovazzi | Shari | Silent Bob & Sick Budd | Tananai | The Kolors | Tommaso Paradiso | Vegas Jones | Wayne | Zlayh

Dove vederlo in tv e streaming

I concerti di TEZENIS SUMMER FESTIVAL saranno trasmessi in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), app e live sui social di Radio 105. Noi di Soundsblog seguiremo questo primo appuntamento con il nostro consueto liveblogging, per commentarlo insieme.