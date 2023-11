Nei giorni scorsi, alcuni indizi sui social hanno portato i fan a prendere in considerazione una collaborazione tra Ermal Meta e Jake La Furia. E, in queste ore, è arrivata la conferma con l’annuncio di un nuovo brano, Male più non fare, disponibile dal 1 dicembre 2023. Sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali la canzone che vede il mondo cantautorale poetico e neorealista di Ermal incontrarsi per la prima volta con una delle voci più iconiche della scena rap italiana.

Ermal Meta e Jake La Furia, Male più non fare, Significato canzone

“Male più non fare” è un invito a vivere la propria vita appieno rispettando un unico principio fondamentale: non fare male, come racconta Ermal Meta:

“Una danza che ognuno fa a proprio modo, diventa allegoria della vita. Ognuno la faccia come gli pare perché nessuno è veramente in grado di giudicare anche se in tanti, troppi lo fanno. L’unica regola è non fare male poiché tutto quello che immetti nel mondo rimane nell’aria ed è lì anche per te”

La canzone è la prima collaborazione tra i due artisti.

L’ultimo disco di Ermal Meta, Tribù urbana, è stata pubblicato nel 2021, anticipato dai brani “No satisfaction”, “Un milione di cose da dirti”, “Uno” e “Stelle cadenti”.

Un milione di cose da dirti è stato presentato sul palco del Festival di Sanremo 2021 e si è classificato al terzo posto nella classifica finale della kermesse musicale.

L’album Tribù urbana, invece, è entrato nella top ten dei dischi alla posizione 10 della chart Fimi.

Nel 2022, invece, Ermal Meta ha scritto il romanzo “Domani e per sempre”, un successo editoriale arrivato a 6 ristampe in poco tempo.

L’ultimo progetto discografico di Jake La Furia, invece, è Ferro del mestiere, uscito a giugno 2022 dal quale sono stati estratti i brani “L’amore e la violenza” e “Senza niente da dire”.