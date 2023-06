Malamente è una canzone di Tedua presente nel suo ultimo disco di inediti, “La divina Commedia” che ha debuttato al primo posto della classifica Fimi. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere significato e ascoltare il pezzo.

Malamente, Ascolta la canzone, significato

Cliccando qui potete ascoltare il brano e, a seguire, il pezzo in streaming.

In ‘Malamente, Tedua fa un bilancio della sua vita e invita tutti a seguire il percorso giusto per essere persone migliori (“Fratello, studia e impara, Che la strada fa da scuola, ma non è una buona madre”). Inoltre, sottolinea il delicato equilibrio tra autocritica e insicurezza (“Ma per farsi coraggio bisogna sapersi guardare dentro, l’autocritica pretende consapevolezza, auguro a tutti voi che la vostra umiltà non si trasformi in insicurezza, e che la vostra sicurezza non si trasformi in arroganza”).

Tedua, Malamente, Testo della canzone

Che ore sono Chris?

È l’ora di fare cash

Sangue su di me, ferite sul mio corpo

Ma non ho più lacrime, non piove sul mio volto

Le bombe sulla Terra, forse poi verrà la guerra

E io sarò con te, io sarò con te

A prenderti in soccorso, a chiedermi se è vero

Che Dio è cieco e pure sordo

Mentre piove dal cielo ogni speranza di futuro

Perché credo che un domani le certezze andranno in fumo

Come quello che spacciavi

Io lo so chе non ho dato rose, solo guai

Tu, però, mi fai il doppio della dosе che mi dai

Guardami, senza vento e senz’alberi

Mandami luce in fondo negli inferi

Mi confonderai tra la gente

E mi troverai (Come?) malamente

Con i tagli sulla schiena

Gli occhi rossi da fumera

Nella bufera

Mi troverai, veramente

Odio essere mediocre e lo son stato troppe volte

Mi ero perso nella notte con le note del block notes

Vedo facce sconvolte nelle rivolte alla tele

In fondo a un cratere il mondo cadere

Angeli con le catene

Baby, guardami bene

Senza musica non arrivavo a fine mese

Non ci stavo con le spese

Non mi conviene avere continuamente troppe pretese

Ma ‘sti ragazzi sono pazzi

Con problemi familiari e lacune culturali

Ero così in para quando non sapevo che fare da grande

Fratello, studia e impara

Che la strada fa da scuola, ma non è una buona madre

Sono solo consigli intimi

E se mi cercherai negli inferi

Mi confonderai tra la gente

E mi troverai (Come?) malamente

Con i tagli sulla schiena

Gli occhi rossi da fumera

Nella bufera

Mi troverai, veramente

Il futuro è in mano ai deboli che si sono fatti coraggio

E io me lo sono fatto

Ma per farsi coraggio bisogna sapersi guardare dentro

L’autocritica pretende consapevolezza

Auguro a tutti voi che la vostra umiltà non si trasformi in insicurezza

E che la vostra sicurezza non si trasformi in arroganza

Mi confonderai tra la gente

E mi troverai (Come?) malamente

Con i tagli sulla schiena

Gli occhi rossi da fumera

Nella bufera

Mi troverai, veramente