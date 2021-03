Parte domani sera, 15 marzo 2021, su Rai 1, Màkari, la nuova fiction in quattro puntate ambientata proprio nel golfo che si estende lungo i Comuni di Custonaci e San Vito Lo Capo. Protagonista di questa nuova serie tv è Claudio Gioè che, come riportato dai colleghi di TvBlog, veste i panni di un investigatore:

Saverio è un personaggio ironico, divertente, pieno di sfaccettature, con una backstory sentimentale anche drammatica”, garantisce l’attore. “In più, con me ha in comune il fatto di essere palermitano, di aver vissuto a Roma e di essere poi tornato in Sicilia”