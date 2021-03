Questa sera, venerdì 5 marzo, Mahmood sarà ospite della quarta serata del Festival di Sanremo 2021.

Il cantautore torna a distanza di due anni dall’edizione che lo ha consacrato vincitore con il brano “Soldi” (certificato quadruplo disco di platino), e sarà super ospite al 71° Festival di Sanremo nella serata di venerdì 5 marzo.

Mahmood ha annunciato, sempre oggi, l’uscita del nuovo album, previsto nella primavera 2021, disponibile in preorder da oggi. Solo i primi 500 che ordineranno il preorder del nuovo disco riceveranno un vinile in edizione limitata ed esclusiva dal titolo “RARITIES” in cui sono contenute, in versione inedita, alcune delle più famose hit dell’artista: Dorado (solo version), Barrio (versione originale), Calipso (acoustic), Moonlight Popolare (feat. Massimo Pericolo), Rapide (acoustic), Inuyasha (acoustic).

L’album è stato anticipato dal singolo Inuyasha, scritto da Mahmood e Dardust (che ne è anche produttore), una ballad ispirata a un manga giapponese. L’omonimo protagonista del fumetto è un mezzodemone che riesce ad arginare il suo lato oscuro per tutelare i compagni di viaggio, rinunciando volontariamente a diventare un demone completo. Nel brano è la metafora perfetta per descrivere la complessità delle relazioni, fra desiderio di espressione e necessità di non riversare sugli altri la propria parte peggiore rinchiudendola “dentro una crisalide”.

La canzone è accompagnata da un video ufficiale che nasce da una visione creativa di Mahmood. L’artista ha immaginato la storia, curandone lo sviluppo dalla realizzazione del moodboard, alla sceneggiatura e alla fotografia, seguendo ogni aspetto insieme al regista che ha voluto al suo fianco, Simone Rovellini per Hive Division e K+.

Oltre ad essere cantante, Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, è nato a Milano nel 1992 da madre italiana e padre egiziano, è anche un apprezzato autore: ha scritto canzoni per Elodie (Nero Bali, Andromeda), Michele Bravi (Presi Male), Marco Mengoni (Hola – I say) e molti altri, e ha firmato ritornelli per Fabri Fibra (Luna), Gué Pequeno (Doppio Whisky) e Marracash (Non sono Marra).