Mahmood si esibirà questa sera, 11 luglio 2022, a Pordenone, al Parco San Valentino, con una nuova data del suo tour estivo. Il cantante è reduce dalla vittoria con Blanco al Festival di Sanremo 2022 grazie a “Brividi” e ha partecipato anche all’Eurovision Song Contest a Torino.

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Mahmood al Parco San Valentino di Pordenone. Posto unico a 39 euro e Pit a 51.75 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Accompagnato dai musicisti Francesco Fugazza, Marcello Grillo e Elia Pastori, Mahmood porta sul palco uno spettacolo sensazionale, con una scaletta composta da tutte le sue hit più famose e brani significativi tratti dai suoi album “Ghettolimpo” e “Gioventù Bruciata”, tra cui “Soldi”, “Rapide”, “Nilo nel Naviglio” e “Rubini”. Un set essenziale dagli arrangiamenti elettronici che trasporterà il pubblico nell’immaginario dell’artista: dai visual onirici e futuristici, con richiami al mondo egizio di “Baci dalla Tunisia” e “Dorado”, fino agli iconici balli di “Klan” e “Kobra”.

Il concerto inizierà alle 21.30. Qui sotto la scaletta:

Dei

Ghettolimpo

Klan

Baci dalla tunisia

Il Nilo nel naviglio

Dorado

Remo

Gioventù bruciata

Rubini

T’amo

Icaro è libero

Kobra

Barrio

Talata

Rapide

Brividi

Soldi

Ecco il calendario completo del Ghettolimpo Summer Tour 2022:

Lunedì 11 luglio 2022 – Parco San Valentino, Pordenone

Venerdì 15 luglio 2022 – Piazza del Popolo, San Severino Marche (MC)

Sabato 16 luglio 2022 – Arena dei Pini, Baia Domizia (CE)

Lunedì 18 luglio 2022 – Teatro Antico, Taormina

Mercoledì 20 luglio 2022 – Roccella Summer Festival (Teatro al Castello), Roccella Jonica (RC)

Venerdì 22 luglio 2022 – Cava del Sole, Matera (con orchestra)

Sabato 23 luglio 2022 – Luce Music Fest (Banchina S. Domenico), Molfetta (BA)

Martedì 26 luglio 2022 – Gran Teatro Puccini, Torre del Lago (LU)

Venerdì 29 luglio 2022 – Castle On Air, Bellinzona (Svizzera)

Domenica 31 luglio 2022 – Stadio Comunale Monteponi, Iglesias (SU)

Sabato 27 agosto 2022 – Piazza Italia, Loano (SV)

Sabato 3 settembre 2022 – Palazzo Te, Mantova

Lunedì 5 settembre 2022 – Piazza dei Signori, Vicenza