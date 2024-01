Il terzo album ufficiale di Mahmood si intitola Nei letti degli altri e sarà disponibile a partire dal 16 febbraio 2024.

Dal 22 gennaio, l’album è disponibile in pre-save e in pre-order nei seguenti formati: CD standard, CD autografato (in esclusiva sullo shop Universal Music Italia), vinile standard nero, vinile autografato nero e vinile autografato lilla (entrambi in esclusiva sullo shop Universal Music Italia).

Il titolo del nuovo album di inediti di Mahmood è stato anticipato attraverso delle scritte sui dei materassi che sono stati esposti al pubblico a Milano, Roma e Napoli. Le frasi, oltre ad evocare il titolo dell’album, contenevano la data di oggi e la firma del cantautore (“Scusa se non mi ricordo mai il tuo compleanno. Mahmood 22/01/24”, “Mi chiedevo un giorno se avrei guadagnato per invitare degli amici a cena. Mahmood. 22/01/24”, “Sembravamo impazziti, siamo mai stati felici? Mahmood. 22/01/24”).

Stando al comunicato ufficiale, il nuovo album di Mahmood sarà un lavoro “intimo e introspettivo” con il quale il cantautore ha voluto esplorare la “profondità misteriosa dei sentimenti”.

Il singolo di lancio dell’album sarà la canzone che Mahmood presenterà a Sanremo 2024, Tuta Gold, scritta e composta con Jacopo Angelo Ettorre e Francesco Catitti e prodotta da Madfingerz e Katoo.

Ad aprile e maggio 2024, Mahmood sarà impegnato nel suo tour europeo nei club durante il quale si esibirà, oltre che in Italia (17 e 18 maggio 2024 al Fabrique di Milano, il 17 è sold out), anche a Londra, Parigi, Zurigo, Ginevra, Lussemburgo, Colonia, Amsterdam, Bruxelles, Stoccarda, Berlino, Varsavia, Madrid, Barcellona, Murcia e Pontevedra.

Mahmood – Nei letti degli altri: la tracklist

La tracklist dell’album non è ancora stata comunicata ufficialmente.

L’album, sicuramente, conterrà Tuta Gold, la canzone che Mahmood presenterà sul palco del Teatro Ariston a Sanremo, e Cocktail D’Amore, il singolo pubblicato lo scorso novembre che, per due settimane, è stato il brano più trasmesso in radio.

Mahmood – Nei letti degli altri: la cover del nuovo album

L’artwork della copertina è stata affidata al visual artist e fotografo Frederik Heyman che, nel corso della sua carriera, ha curato il Renaissance World Tour di Beyoncé. Anche la copertina del singolo Cocktail D’Amore è opera di Heyman.

Chi è Mahmood?

Mahmood ha raggiunto la consacrazione definitiva nel 2019, vincendo il Festival di Sanremo, con la canzone Soldi, brano che ottiene anche il secondo posto nell’edizione di quell’anno dell’Eurovision Song Contest, conquistando grande popolarità a livello internazionale.

A febbraio 2022, ha vinto nuovamente a Sanremo, insieme a Blanco, con la canzone Brividi.

Nel corso della sua carriera, ha pubblicato due album, Gioventù Bruciata e Ghettolimpo.

Altri singoli di successo pubblicati da Mahmood sono Barrio, Rapide, Moonlight popolare, Inuyasha, Klan, Rubini e Zero.

Con i suoi album e singoli, Mahmood ha ottenuto 29 Dischi di Platino e 7 Dischi d’Oro in Italia, 6 Dischi di Platino e 3 Dischi d’Oro all’estero e le sue canzoni hanno superato i 3 miliardi di stream totali.

Ha scritto canzoni anche per altri artisti, come Elodie, Michele Bravi, Marco Mengoni e altri, e ha collaborato con artisti come Fabri Fibra, Gué Pequeno, Marracash, Elisa, Sfera Ebbasta, Massimo Pericolo e altri.