Nella serata finale dell’Eurovision Song Contest 2023, oltre l’attesa esibizione di Marco Mengoni con Due Vite, un altro ex concorrente della competizione come Mahmood è tornato sul palco che l’ha visto gareggiare per ben due volte. Nel 2019 il cantante ha portato il brano Soldi mentre nel 2022, per l’edizione italiana del contest ha affrontato l’avventura insieme a Blanco con Brividi.

Mahmood è stato parte integrante del medley corale The Liverpool Songbook (Il canzoniere di Liverpool) andato in scena (insieme ad altri artisti protagonisti di altre edizioni dell’esc) dopo le 26 esibizioni degli artisti finalisti quest’anno. Tema della corale: ripercorrere la storia della canzone che ha fatto grande Liverpool.

Ha cantato Imagine, iconico brano di John Lennon targato 1971 ed estratto dall’album omonimo. Quella di Mahmood è stata una rivisitazione del successo accompagnato dalla BBC Philarmonic Orchestra.

Eurovision 2023, Mahmood canta Imagine

Imagine, testo

Imagine there’s no heaven

It’s easy if you try

No hell below us

Above us, only sky

Imagine all the people

Livin’ for today

Ah

Imagine there’s no countries

It isn’t hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion, too

Imagine all the people

Livin’ life in peace

You

You may say I’m a dreamer

But I’m not the only one

I hope someday you’ll join us

And the world will be as one

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world

You

You may say I’m a dreamer

But I’m not the only one

I hope someday you’ll join us

And the world will live as one