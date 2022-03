Mahmood, Ghettolimpo Summer Tour: tutte le date

In procinto di partire per il tour europeo, Mahmood ha annunciato le date del Ghettolimpo Summer Tour, il tour estivo che lo porterà ad esibirsi nelle principali città italiane e nei festival. In fondo, trovate il calendario completo. Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili sul sito ufficiale di Friends & Partners.

Come scritto in apertura, a partire dal prossimo 23 aprile, Mahmood darà inizio alla tournée europea (che include anche show indoor in Italia), esibendosi al Bataclan di Parigi, concerto che ha registrato il tutto esaurito. Anche le date di Losanna, Londra e Madrid e le date italiane di Torino, Milano, Roma, Firenze e Nonantola (MO) hanno registrato il sold out. I biglietti sono ancora disponibili per la data zero di Trezzo Sull’Adda (MI) (21 aprile) e per le date di Anversa, Amsterdam, Zurigo, Napoli (22 maggio), Padova (25 maggio) e Varsavia.

Reduce dalla seconda vittoria in carriera al Festival di Sanremo, con la canzone Brividi, in duetto con Blanco, il prossimo 14 maggio, a Torino, Mahmood parteciperà per la seconda volta all’Eurovision Song Contest, dopo l’esperienza del 2019 con il brano Soldi, che si classificò al secondo posto.

Mahmood, Ghettolimpo Summer Tour: date

7 luglio 2022 – Cavea Parco della Musica, Roma

9 luglio 2022 – Brescia Summer Music 2022 (Arena Campo Marte), Brescia

11 luglio 2022 – Parco San Valentino, Pordenone

15 luglio 2022 – Piazza del Popolo, San Severino Marche (MC)

18 luglio 2022 – Teatro Antico, Taormina

20 luglio 2022 – Roccella Summer Festival (Teatro al Castello), Roccella Jonica (RC)

22 luglio 2022 – Cava del Sole, Matera

23 luglio 2022 – Luce Music Fest (Banchina S. Domenico), Molfetta (BA)

26 luglio 2022 – Gran Teatro Puccini, Torre del Lago (LU)

29 luglio 2022 – Castle On Air, Bellinzona (Svizzera)

3 settembre 2022 – Palazzo Te, Mantova

5 settembre 2022 – Piazza dei Signori, Vicenza