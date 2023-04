Eurovision Song Contest 2023, Mahmood ospite della finale

Mahmood sarà a Liverpool sabato 13 maggio per la finale dell’Eurovision Song Contest 2023: è stato invitato, infatti, come ospite per l’Interval Act finale, dove verrà fatto un omaggio ad alcuni paesi che hanno ospitato la manifestazione negli ultimi anni. Come spiega direttamente la BBC, tramite un comunicato in cui vengono annunciati anche tutti gli altri ospiti della serata finale, l’Interval Act a cui prenderà parte Mahmood prevederà il coinvolgimento di sei rappresentanti di altrettanti paesi che hanno accolto Eurovision nelle sue ultime edizioni, fra cui Sonia, in rappresentanza dello stesso Regno Unito, a distanza di trent’anni dal suo secondo posto all’Eurovision.

Insieme a Mahmood, dunque, saliranno sul palco dell’Eurovision Song Contest 2023 Netta (Israele), Daði Freyr (Islanda), Cornelia Jakobs (Svezia), Duncan Laurence (Paesi Bassi). Fra gli altri ospiti della finale sono invece previsti la Kalush Orchestra, a cui sarà affidata l’apertura della serata e alla quale si aggiungeranno per la Flag Parade altri rappresentanti ucraini delle scorse edizione (GO_A, Jamala, Tina Karol, and Verka Serduchka), e Sam Ryder, rispettivamente primo e secondo posto dello scorso Eurovision tenutosi a Torino.

Se la Rai ci tiene a ricordare che “è la prima volta che un cantante italiano viene invitato a esibirsi fuori concorso in un’edizione di Eurovision che si svolge all’estero”, bisognerebbe al contempo precisare che nel 2020 Gigliola Cinquetti aveva ricevuto l’invito per partecipare alla finale dell’Eurovision Song Contest, prima che questo venisse annullato a causa dello scoppio della pandemia per dare vita alla serata Europe Shine A Light – quell’ospitata venne in qualche modo recuperata lo scorso anno, quando Gigliola Cinquetti, come Diodato, che avrebbe dovuto essere in gara nell’Eurovision 2020, venne accolta da ospite nell’edizione italiana della manifestazione canora europea.

“Sono molto felice di tornare a Eurovision. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato come ospite ed è un grande onore per me. Non vedo l’ora di salire su quel prestigioso palco davanti a una platea unica al mondo” ha commentato Mahmood, che parteciperà all’Eurovision Song Contest per la terza volta, dopo le due precedenti partecipazioni in gara nel 2019 con Soldi e lo scorso anno, insieme a Blanco, con Brividi.

La finale dell’Eurovision Song Contest 2023 sarà trasmessa da Rai1 e affidata al commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi, mentre le due semifinali andranno in onda martedì 9 e giovedì 11 maggio su Rai 2, sempre con lo stesso commento.