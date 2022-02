Mahmood e Blanco nud! sulla copertina di Vanity Fair (foto)

Mahmood e Blanco, dopo la trionfante vittoria al ‘Festival di Sanremo 2022‘, hanno posato per la copertina dell’ultimo numero di ‘Vanity Fair’, in edicola questa settimana. La coppia di cantanti, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022′, che si terrà, a Torino, dall’11 al 14 maggio, è felice per il successo ottenuto da ‘Brividi’. Per il cantautore milanese si tratta della seconda vittoria dopo quella ottenuta, nel 2019, con ‘Soldi’:

E’ passata sia la canzone, sia il contenuto. Mi sembra che anche le persone che hanno apprezzato il pezzo vivano come me i sentimenti, in completa libertà. Al Festival quest’anno è arrivata una canzone cantata da due cantanti con due storie d’amore diverse, due vissuti completamente diversi. Quando una cosa è naturale, spontanea e scontata alla gente non gliene frega niente: bisogna normalizzare i sentimenti, non ghettizzarli.

Brividi, Mahmood e Blanco: in attesa di Eurovision 2022, il successo continua (in tutto il mondo)

Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome del collega, ha rinunciato ad una promettente carriera calcistica come difensore centrale per inseguire il sogno della musica: