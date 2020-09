E’ il momento di un nuovo -il secondo- singolo per anticipare il prossimo disco di inediti di Kylie Minogue, Disco, in uscita a novembre.

Come annunciato dalla stessa cantante, la scelta è ricaduta su “Magic“, in uscita domani, 24 settembre 2020. Dopo “Say Something”, dobbiamo sicuramente aspettarci un’altra uptempo per l’artista australiana, intenzionata a rilasciare un album dance, tentando così di bissare il successo e l’ottimo riscontro di “Fever”, uscito quasi vent’anni fa (chi non ricorda “Can’t get you out of my head” o “In your eyes”?).

Il precedente pezzo non ha, però, fatto faville nelle classifiche internazionali: in Inghilterra è arrivata alla 82esima posizione, nella Euro Digital Song Sales alla 15 e in America alla 19 nella Hot Dance/Electronic Songs.

Vi terremo aggiornati con testo, traduzione e video non appena disponibili.