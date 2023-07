Era il 28 giugno scorso quando veniva resa nota la notizia di un ricovero improvviso in ospedale per Madonna e del rinvio del Celebration tour. Se, nei primi momenti, la situazione non era apparsa chiara, col passare delle ore, i dettagli emersi davano luce a un quadro decisamente più serio: infezione batterica, terapia intensiva e addirittura un salvataggio in extremis per la popstar, ritrovata priva di sensi nella sua abitazione.

La partenza del tour, prevista per metà luglio, è stata annullata e si parla dell’inizio dei live con i concerti in Europa, per permettere alla cantante di avere tutto il tempo per una ripresa totale. In queste ore, Madonna ha deciso di condividere una riflessione su quanto avvenuto:

L’amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina. Un mese fuori dall’ospedale e posso riflettere.

Come madre puoi davvero lasciarti coinvolgere dai bisogni dei tuoi figli e dal dare apparentemente infinito……….. Ma quando le cose sono finite i miei figli si sono davvero presentati per me. Ho visto un lato di loro che non avevo mai visto prima. Ha fatto la differenza.

Così ha fatto l’amore e il sostegno dei miei amici. Se ingrandisci questa immagine che ho in mano vedrai una Polaroid scattata da Andy Warhol di Keith Haring con indosso una giacca con la faccia di Michael Jackson dipinta sopra. Un triangolo perfetto di brillantezza.

Artista che ha toccato così tante vite, inclusa la mia.

Ho singhiozzato quando ho aperto questo regalo perché ho capito quanto sono fortunata ad essere viva. E quanto sono fortunata ad aver conosciuto queste persone e tante altre che non ci sono più.

Grazie @guyoseary per questo regalo!

E grazie a tutti i miei angeli che mi hanno protetto e mi hanno permesso di restare per finire di fare il mio lavoro! ♥️

Madonna è attesa live il prossimo 14 ottobre, alle 02 Arena a Londra, per il ritorno ufficiale sulle scene dopo il ricovero in ospedale e con la prima tappa del suo Celebration Tour.