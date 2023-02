Nei giorni scorsi è stata resa nota la morte di Anthony Ciccone, fratello di Madonna. Da sempre, il gossip parlava di rapporti inesistenti o difficili tra i due ma a svelare la realtà ci ha pensato il sito TMZ. Se la loro relazione era effettivamente complicata, la cantante -comunque- si stava prendendo cura del fratello. Fonti della famiglia rivelano che Madonna stava effettivamente pagando il conto per il soggiorno di Anthony in un centro di riabilitazione del Michigan prima che morisse, nello scorso fine settimana. Anthony sarebbe stato ricoverato da tempo in questa struttura e che 2 giorni prima che morire, si era volontariamente tolto i tubi di alimentazione/respirazione.

Secondo le indiscrezione, negli ultimi tempo, l’uomo -che viveva come senzatetto- aveva perso molti chili e proprio la rimozione volontaria dei tubicini sia stata fatale.

Fonti affidabili aggiungono che Madonna e altri parenti di Anthony Ciccone abbiano cercato attivamente di aiutare Anthony per anni, ma, in generale, lui avrebbe sempre rifiutato l’assistenza, poiché vivere per strada e bere era diventato uno stile di vita. Negli ultimi tempi, la vita per il 66enne era diventata ancora più difficile e per questo avevano tentato di aiutarlo. Da tempo soffriva di alcolismo e proprio questa dipendenza lo avrebbe ridotto a vivere per le vie della città.

Nonostante lo stesso Anthony non si sia mai tirato indietro dal criticare la sua famiglia, inclusa Madonna, le fonti di Tmz affermano che, in realtà, avevano a cuore il suo bene e i suoi interessi.

La morte di Anthony è stata annunciata lo scorso weekend dal marito di una delle sorelle di Madonna, Melanie, che lo ha ricordato in un dolce elogio sui social media:

Mio cognato, Anthony Gerard Ciccone, è uscito da questo piano terreno ieri sera. Lo conosco da quando avevo 15 anni, nella primavera delle nostre vite nel Michigan, tanti anni ormai passati. Come nota qui il fratello Dave Henry (che ha scattato questa fotografia), Anthony era un personaggio complesso; e Dio lo sa: ci siamo accapigliati in momenti, come possono fare i veri fratelli. Ma lo amavo e lo capivo meglio di quanto a volte fossi disposto a lasciar intendere.(…) Addio, allora, fratello Anthony. Voglio pensare che il Dio in cui credeva la tua benedetta madre (e la mia) sia lì, in attesa di riceverti. Almeno per oggi, nessuno mi distoglierà da questa visione.