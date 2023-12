Ricchi e Poveri partecipano a Sanremo 2024 con Ma non tutta la vita. Per loro è la 13esima volta in gara: l’ultima è del 1992 con Così lontani

Ricchi e Poveri in gara a Sanremo 2024 con Ma non tutta la vita

I Ricchi e Poveri sono in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano Ma non tutta la vita. Si tratta della 13esima volta in gara all’Ariston in quasi 60 anni di attività.

Ricchi e Poveri in gara a Sanremo 2024 con Ma non tutta la vita

La prima volta dei Ricchi e Poveri al Festival risale a Sanremo 1970: parteciparono con La prima cosa bella che si piazzò al secondo posto, ‘lasciando’ la vittoria ad Adriano Celentano e Claudia Mori con Chi non lavora non fa l’amore. Ci riprovarono l’anno dopo e ottennero ancora un secondo posto con Che sarà, diventata una delle loro hit più famose nel mondo. Negli anni ’70 parteciparono a Sanremo altre tre volte, ma il miglior piazzamento lo ebbero nel 1973 con Dolce Frutto che si piazzò quarta (le altre due furono Un diadema di ciliegie nel 1971 e Due storie di musicanti nel 1976).

Gli anni ’80 vedono ben 5 partecipazioni e una vittoria, arrivata nel 1985 con Se m’innamoro, nella versione in trio; le altre partecipazioni ci furono nel 1981 con Sarà perché ti amo (quinto posto), nel 1987 con Canzone d’amore (settimo posto), nel 1988 con Nascerà Gesù (nono posto) quindi nel 1989 con Chi voglio sei tu (ottavo posto). Due le partecipazioni in gara negli anni ’90, prima con Buona giornata (Sanremo 1990, arrivata in finale), e nel 1992 con Così lontani, che non arrivò in finale.

Mancano in gara, quindi da 32 anni: la loro ultima volta al Festival è stata, però, da superospiti a Sanremo 2020.

Ricchi e Poveri: album e singoli

La discografia dei Ricchi e Poveri conta 20 album in studio dal 1970, quando debuttarono con un LP omonimo, al 2021, quando uscì “ReuniON”, e sette raccolte, di cui l’ultima – “Le origini – Discografia ’64/’69” – uscita nel 2020. Ma è nei singoli il grande successo discografico del gruppo: il primo è nel 1968, com L’ultimo amore/Un amore così grande, l’ultimo – a oggi – è del 2021 con una versione aggiornata di Che sarà.

Ricchi e Poveri: concerti e tour

L’ultimo tour dei Ricchi e Poveri, ora in versione duo composta da Angela Brambati e Angelo Sotgiu, è proprio del 2023, iniziato il 31 gennaio in Albania e conclusosi proprio ieri, 18 dicembre, a Bucarest. Vedremo se dopo Sanremo 2024 saranno annunciate nuove date.