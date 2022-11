Luna è un brano dei Verdena rilasciato nel 2004 e presente nel quarto disco della band, Il suicidio dei samurai. Dall’album sono stati estratti anche i singoli “Elefante” e “Phantastica”. Il gruppo si è formato ad Albino (Bergamo) nel 1995. Qui sotto potete ascoltare la canzone e leggere il testo, insieme al significato del brano.

La luna è in grado di annullare le paure e di illuminare quello che conta, loro due, in base a quanto cantato dalla band. Nulla conta, in quel momento, nient’altro ha più importanza. E se intorno qualcosa crolla, nemmeno quello ha valore perché resta lei al suo fianco.

Dipingimi

Distorto come un angelo anormale

Che cade

Offendimi

Se odiare è un crimine

Il prezzo è uguale

E fa male

E vedo te

Io e te

Niente

Conta

In fondo

Illumina

Annulla le paure, oh luna

Nulla

È uguale

Sarò così

Onesto come se tu fossi il mare

Il mare

E vedo te

Io e te

Niente

Conta

E crolla

Crolla

E vedo te

Io e te

Niente

Conta

In fondo

Iuffa

I dischi e gli Ep

Il primo album dei Verdena risale al 1999 e, come titolo, ha proprio il nome della band. A quel progetto seguono “Solo un grande sasso”, rilasciato nel 2001. Successivamente è la volta de “Il suicidio dei samurai” (2004), “Requiem” (2007), “Wow” (2011), “Endkadenz Vol. 1 e 2” (2015), “America Latina” (2022) e “Volevo magia” (2022). Il disco America Latina è la colonna sonora dell’omonimo film dei fratelli D’Innocenzo, in un formato Lp che conta solamente 1000 copie. A ottobre 2022 è iniziato un tour per promuovere la loro ultima fatica, il disco “Volevo magia”, uscito a settembre di quest’anno.

Gli Ep nel repertorio dei Verdena, invece, includono “Valvonauta” (1999), “Viba” (2000), “Spaceman” (2001), “Miami safari” (2002), “Luna” (2004), “Elefante” (2004), “Canos” (2007) e “Split” con Iosonouncane.