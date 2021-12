Luna Piena è il nuovo singolo di Orietta Berti, disponibile da venerdì 10 dicembre 2021.

Dopo il ritorno al Festival di Sanremo 2021 con “Quando ti sei innamorato” e il successo della hit estiva “Mille” con Fedez & Achille Lauro, ecco il nuovo brano, Luna Piena, nato in collaborazione con Hell Raton, giudice di X Factor 2021.

Orietta Berti, Luna Piena, Autori e significato canzone

Il brano punta a diventare il tormentone dell’inverno 2022 ed è nato dall’incontro tra Manuelito e Orietta Berti in Machete, con la complicità di XFactor. Il pezzo è prodotto da Sixpm e scritto da Rose Villain. La produzione di questo singolo è stata raccontata da SoundsBueno, una web serie disponibile sul canale YouTube di X Factor (cliccate qui per la playlist degli episodi).

Ecco le parole di Orietta Berti in merito alla canzone:

“Sono molto felice di aver accettato questa proposta da parte di Manuelito. La nostra amicizia è nata a Sanremo, quando ci sentivamo su Twitch, ed è proseguita poi naturalmente, finché Manuelito non ha deciso di propormi questo brano. Quando l’ho ascoltato la prima volta sono rimasta incantata. Io e Pasquale Mammaro, mio fido manager che supervisiona tutto il mio percorso artistico, siamo davvero entusiasti di chiudere questo anno, che tanto mi ha dato, con questo brano. Speriamo che piaccia anche a voi.”

E’ descritto come un inno intergenerazionale. “Ed io mi sento forte, senza di te più forte. Quando tutto finisce, io mi amo anche da sola” scrive Rose e canta Orietta. Un brano nato per essere dedicato alle donne, alla loro grande forza, all’importanza di amare sé stesse prima di chiunque altro, ma anche all’amore, sopra ogni cosa e in ogni sua forma.

Luna Piena, Ascolta la canzone

Orietta Berti, Luna Piena, Testo canzone

Se tu pensi che io stia qui ad aspettare

che torni qui da me baby inizia a pregare

che io non mi sia già dimenticata il tuo nome

scordata del tuo amore e di te

Non mi manchi di notte

io ballo quando è notte

quando tutto si spegne e la musica mi consola

ed io mi sento forte

senza di te più forte

quando tutto finisce io mi amo anche da sola

sola, sola, sola

Dimmi che sapore ha dimmi che freddo che fa

dimmi cosa si prova a perdersi nella tua città

se me ne vado da qua

non resti che una metà

io ti guardo dall’alto e splendo

luna piena

Dimmi che sapore ha dimmi che freddo che fa

dimmi cosa si prova a perdersi nella tua città

se me ne vado da qua

si dimmi tu come estas

io ti guardo dall’alto e splendo

luna piena

Se tu pensi che io stia qui ad aspettare

che torni qui da me baby inizia a pregare

che io non mi sia già dimenticata il tuo nome

scordata del tuo amore e di te

Non mi manchi di notte

io ballo quando è notte

quando tutto si spegne e la musica mi consola

ed io mi sento forte

senza di te più forte

quando tutto finisce io mi amo anche da sola

sola, sola, sola

Dimmi che sapore ha dimmi che freddo che fa

dimmi cosa si prova a perdersi nella tua città

se me ne vado da qua

si dimmi tu come estas

io muy bien e in alto splendo

luna piena