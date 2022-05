Luigi Strangis ha vinto Amici 2022. E’ il cantante della squadra di Rudy Zerbi ad avere avuto la meglio nella finale, in diretta, di domenica 15 maggio. Il cantante ha trionfato nella categoria canto superando nel televoto Albe, Sissi e Alex. Dopo essersi scontato con Michele, il vincitore del circuito ballo, ha ottenuto la preferenza del pubblico nella finalissima a due. E così, il cantautore – che suona anche chitarra e batteria- ha conquistato l’agognata coppa di questa 21esima edizione del talent show.

E’ un grande appassionato di chitarra fin da quando era piccolo. Non ha mai preso lezioni di canto e lo stesso Alex Britti si è congratulato con lui per la sua abilità nel suonare la chitarra. Ad Amici 2022 ha raccontato di soffrire di diabete e più volte ha sottolineato di tentare di mettere da parte lo stress che non porta benefici.

Luigi Strangis è nato il 2001 a Lamezia Terme e durante il suo percorso nel talent show si è avvicinato molto a Carola, ballerina del team di Alessandra Celentano. Tra di loro, però, è nata solo una tenera e complice amicizia.

Ecco la classifica completa delle esibizioni e delle eliminazioni della finale di Amici 2022.

La puntata è partita con la sfida canto che ha visto Albe, Sissi, Alex e Luigi sfidarsi con un loro inedito. Il primo a dover abbandonare lo show è Albe, seguito poi da Sissi. Scontro finale nel circuito canto tra Alex e Luigi. E proprio quest’ultimo ha battuto il compagno.

Si è poi passati alla sfida di ballo con Serena contro Michele. E proprio il ballerino scelto da Alessandra Celentano si è ritrovato a sfidare Luigi per il primo posto assoluto.

Se l’anno scorso è stata la ballerina Giulia ad ottenere la coppa, quest’anno a vincere al televoto è stato il cantautore Luigi Strangis che ha superato, nelle preferenze del pubblico, Michele.

