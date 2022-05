Amici 2022 è arrivato all’attesa finale. Rimandata di 24 ore rispetto al consueto appuntamento del sabato sera, dalle 21.20 partirà ufficialmente la diretta dell’ultimo appuntamento con il talent show guidato da Maria De Filippi. Quest’anno, per la prima volta, i finalisti sono 6, distribuiti tra le tre squadre che hanno animato i serali di questa edizione. Nel team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi troviamo Luigi (cantante) e Michele (ballerino). In quella guidata da Lorella Cuccarini e dalla new entry Raimondo Todaro ci sono Sissi, Alex e Serena mentre, nell’ultima accoppiata -Veronica Peparini e Anna Pettinelli- troviamo solamente Albe.

Questa sera scopriremo chi saranno i vincitori delle rispettive categorie e il trionfatore assoluto di Amici 2022. Per ogni circuito, infatti, verrà decretato il preferito (sia per quello di canto che per quello di ballo) mentre tra gli ultimi due sfidanti, ci sarà il nome di chi otterrà la vittoria di questa edizione del talent show.

Come affrontato anche su TvBlog nella rubrica “Ma che musica (che fa)”, questa edizione del programma vede, nei pronostici, una facile vittoria da parte di Michele nella categoria di ballo e un possibile testa a testa tra Luigi e Alex in quella di canto (escludendo possibili sorprese legate alla talentuosissima Sissi). Poche chances di vittoria -ai pronostici- da parte di Albe, unico concorrente del team Pepaparini/Pettinelli.

Quest’anno, il programma ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e un grande seguito ma, a livello discografico, lo scenario di vendite è nettamente diverso rispetto a quello del 2021. Se Aka 7even, Sangiovanni, Deddy e Tancredi dominavano singoli e classifiche, quest’anno solo LDA (già eliminato, tra l’altro) può vantare un disco di platino con “Quello che fa male” e Albe un disco d’oro per “Millevoci”.

Ospite della finalissima sarà Alessandra Amoroso.

Appuntamento questa sera, dalle 21,15 circa, per seguire la finale di Amici 2022 e scoprire il nome del vincitore di questa edizione del talent show. Vi aspettiamo per il live, minuto per minuto.