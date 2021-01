Geniale? è una raccolta di inediti di Lucio Dalla, registrati dal vivo tra il 1969 e il 1970 con Gli Idoli, band che ha collaborato con il cantautore bolognese dal 1966 al 1972, pubblicata nel 1991.

A trent’anni dalla pubblicazione, quindi, quello che è uno degli album meno conosciuti e celebrati di Lucio Dalla tornerà nei negozi con una versione rimasterizzata contenente brani inediti restaurati e un testo di approfondimento che racconta la storia di questo lavoro.

Geniale?, infatti, è la raccolta di Lucio Dalla che testimonia il periodo che ha preceduto il suo grande successo, ottenuto prima con 4/3/1943 e successivamente con Piazza Grande, Il gigante e la bambina e Itaca, brani che, col trascorrere degli anni, sono entrati tra i classici del suo repertorio e della musica italiana in generale.

Geniale? sarà disponibile in tre versioni: cofanetto doppio CD + libretto, cofanetto versione LP 180gr + libretto e doppio LP in pasta colorata + libretto (in esclusiva su Amazon).

Di seguito, trovate la tracklist.

Lucio Dalla e gli Idoli, Geniale?: la tracklist

CD 1

1. Gragnanino Blues

2. 1999

3. Sylvie

4. Summertime

5. Il mio fiore nero

6. Africa

7. Non è una festa

8. Geniale?

9. Fottiti

10. Etto

11. 4/3/1943

BONUS TRACKS

12. Quando ero soldato – Alternative Version

13. Hai una faccia nera nera – Alternative Version

CD 2

1. Il cielo

2. Bisogna saper perdere

3. Hai una faccia nera nera

4. Quando ero soldato

5. L’ora di piangere

6. La storia di un topo malato

7. Torna a sorridere – Provino

8. Non è un segreto – Provino

9. Intro Geniale

10. Mama Love Papa Love

11. Van

12. A walk on the wild side

13. Blues for Tobia

14. Georgia on my mind

BONUS TRACKS

15. Etto – Alternative Version

16. 4/3/1943 – Alternative Version

17. Non è una festa – Alternative Version

18. Africa – Alternative Version

19. Sylvie – Alternative Version

20. Summertime – Alternative Version