Luci Addosso, Deddy: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Luci Addosso’, il nuovo singolo di Deddy, in uscita venerdì 17 giugno 2022, in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano è stato scritto dal giovane cantautore con CVLTO ed è prodotto da Itaca (Merk & Kremont).

Luci Addosso, Deddy: significato

Il brano è un inno alla notte, al divertimento del week end come occasione per fuggire dallo stress e dalla monotonia della vita quotidiana.

Luci addosso racconta quasi una sensazione di malessere, di costrizione o come dico nel brano, un senso di apnea, per arrivare alla fase in cui si prende consapevolezza di ciò che succede, ciò che ci circonda e ciò di cui abbiamo bisogno per stare meglio. Avere le luci addosso è una presa di coscienza, una scelta e una sfida per noi stessi. Io l’ho fatto, ora aspetto ogni settimana il weekend.

Luci Addosso, Deddy, video

Il video ufficiale sarà disponibile nei prossimi giorni.

Luci Addosso, Deddy, testo

Il testo della canzone sarà consultabile a breve.