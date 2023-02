Luce (Tramonti a Nord Est) è stata la prima canzone completamente in italiano nel repertorio di Elisa: correva l’anno 2001 e la giovane interprete, già conosciuta nel Europa grazie al successo del suo primo disco, Pipers & Flowers, partecipò al Festival di Sanremo con questo brano per farsi, così, conoscere meglio anche dal pubblico italiano. Il brano vinse Sanremo 2001 – edizione condotta da Raffaella Carrà – avendo la meglio su Giorgia, che si classificò al secondo posto con Di sole e d’azzurro. In quell’edizione vinse anche il Premio della critica e il titolo di Miglior Interprete del Festival, creato appositamente per lei su spinta del presidente della Giuria di Qualità Gino Paoli.

Luce (Tramonti a Nord Est) è stato aggiunto al riedit post Sanremo dell’album Asile’s World, già uscito nel maggio del 2000 ma che poi conquista il n.6 nella graduatoria FIMI – Nielsen

Elisa, Luce (Tramonti a Nord Est): autori e significato canzone

Il brano è stato scritto dalla stessa Elisa (Toffoli) nel 2000 ma in inglese, con il titolo ‘provvisorio’ di Come speaks to me (“Parlami“). Quando Caterina Caselli propose ad Elisa di partecipare a Sanremo per farsi conoscere al grande pubblico italiano, la canzone fu ‘risistemata’ con la partecipazione di Zucchero Fornaciari ed è stata pubblicata da Sugar/Zucchero & Fornaciari Music.

Il brano si distinse per la sua capacità di coinvolgere emotivamente in questa sorta di dialogo che può essere letto sia come una profonda dichiarazione di amore, di unione, di simbiosi non necessariamente tra amanti in senso stretto, ma anche in una dimensione più spirituale, in una connesione tra Uomo e Natura. E i ‘tramonti che cadono sulla mia terra” sono un riferimento alla sua Trieste, nel Nord Est d’Italia.

Luce (Tramonti a Nord Est): ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone.

Elisa, Luce (Tramonti a Nord Est): testo canzone

Parlami, come il vento fra gli alberi

Parlami, come il cielo con la sua terra

Non ho difese ma

Ho scelto di essere libera

Adesso è la verità

L’unica cosa che conta

Dimmi se farai qualcosa

Se mi stai sentendo

Avrai cura di tutto quello che ti ho dato

Dimmi Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni Ascoltami

Ora so piangere

So che ho bisogno di te

Non ho mai saputo fingere Ti sento vicino

Il respiro non mente

In tanto dolore

Niente di sbagliato

Niente, niente Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella

Siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni in una lacrima

Come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni Il sole mi parla di te (mi stai ascoltando, ora?)

La luna mi parla di te (avrà cura di tutto quello che mi hai dato) Anche se dentro una lacrima, come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni, in una lacrima come un sole e una stella

Siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni Ascoltami

Ascoltami

Ascoltami

Ascoltami

Ascoltami

Ascoltami

Ascoltati

Luce (Tramonti a Nord Est): video ufficiale

Il video ufficiale di Luce (Tramonti a Nord Est) è firmato dal regista Luca Guadagnino (all’epoca trentenne e ai suoi esordi cinematografici) è stato girato nei pressi di Trieste, città natale della cantante: al video ha partecipato l’attore Giorgio Pasotti.