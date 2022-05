J-Ax e Fedez saranno protagonisti di un evento imperdibile in Piazza Duomo a Milano, il 28 giugno 2022 a partire dalle 18:30, intitolato Love Mi. Un concerto, con il patrocino del Comune di Milano, fortemente voluto da Fedez che torna finalmente sul palco insieme all’amico e collega J-AX con cui Fedez ha condiviso tantissimi successi e un indimenticabile concerto a San Siro.

Insieme a J-Ax e Fedez ci saranno numerosi ospiti: Ariete, Beba, Cara, Dargen D’Amico, Fedez, Frada, Ghali, J-AX, Miles, MYDRAMA, M¥SS KETA, Nitro, Paky, PAULO, Rhove, Rosa Chemical, Rose Villain, Mara Sattei, Shiva, Tananai, Tedua.

Ecco le parole di Fedez nel parlare di questo progetto creato insieme al collega e amico:

Questa iniziativa è un’occasione dalla duplice valenza: da una parte un concerto gratuito che permette a tutte le persone di poter fruire di un vero e proprio festival musicale e dall’altra partecipare collettivamente a un’iniziativa benefica per un progetto, il nuovo centro TOG, che sarà un fiore all’occhiello per la nostra città. Sono felicissimo di aver dedicato le mie energie a questa iniziativa e dopo questa esperienza mi impegnerò a fare sempre di più.

Tommaso Sacchi, assessore alla cultura, ha commentato così la genesi di questo evento:

Piazza Duomo torna una volta ancora ad essere il grande palco della musica dal vivo grazie a Fedez, alla sua Fondazione e agli artisti che canteranno con lui sul palco, in un grande concerto gratuito aperto alla città. Un appuntamento che fa bene a tutti: a chi fa la musica, a chi l’ascolta, a chi parteciperà alla raccolta fondi lanciata da questo grande show, al nuovo Centro TOG che li riceverà. Grazie ancora a Fedez: la sensibilità e la sua generosità verso Milano sono un bene prezioso e non scontato.

I fondi raccolti grazie al numero solidale che verrà attivato appositamente saranno donati dalla Fondazione Fedez E.T.S. a TOG – TOGETHER TO GO la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale. Onlus che la Fondazione Fedez E.T.S. ha supportato anche in passato.

Il concerto, completamente gratuito, sarà trasmesso in diretta il 28 giugno 2022 a partire dalle 19. Per coloro che non potranno essere in Piazza Duomo, l’evento sarà disponibile in tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.