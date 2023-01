È uscito oggi, venerdì 27 gennaio 2023, “Love again”, il nuovo singolo di The Kid LAROI, la giovane superstar australiana che con il suo sound unico che unisce trap e melodie pop ha scalato le classifiche mondiali, accumulando miliardi di stream e guadagnando dozzine di certificazioni Oro, Platino e Multiplatino. Il brano sarà contenuto nel suo album di prossima uscita, “The Firts time”. il nuovo progetto discografico conterrà anche “Can’t Go Back To The Way It Was (Intro)”, brano uscito all’inizio di questo mese. Qui sotto potete ascoltare Love Again, leggere traduzione e testo della canzone.

Love Again, Ascolta la canzone e leggi il significatoù

Questa canzone parla di una relazione finita e dei tentativi di recuperarla. Lui desidera tornare indietro a come era prima che la relazione si deteriorasse a causa del suo orgoglio. Inoltre si chiede quante lacrime dovranno ancora cadere prima che lei gli dica “possiamo parlare” e provare ad amarsi di nuovo.

Love Again, Video

È online anche il video ufficiale del brano, diretto da Adrian Villagomez, che racconta una classica storia d’amore ma con un inedito colpo di scena. Potete vederlo cliccando qui.

The Kid LAROI, Love Again, Testo canzone

Can we go back to how it was?

Before my pride got in between us

Go ahead and hit me where it hurts

Because at least, then I’ll feel something

Screaming in my face

Kicked me out your place

I got nowhere to go

Can we find love again?

Is this time the end?

Tell me, how many more tears will drop

’Til you hit me with “Can we talk?”

And try love again

Can we find love again?

Is this time the end?

Tell me, how many more tears will drop

‘Til you hit mе with “Can we talk?”

And try love again

I crashed my car into a wall

I triеd to text, I shoulda called

Seen blue and red, it won’t be long (Ooh, uh)

We went to war, it didn’t end

I bit my tongue, you hit my chin

Worst enemy is my best friend (Ooh)

Screaming in my face

Kicked me out your place

I got nowhere to go

Can we find love again?

Is this time the end?

Tell me, how many more tears will drop

‘Til you hit me with “Can we talk?”

And try love again

Can we find love again?

Is this time the end?

Tell me, how many more tears will drop

‘Til you hit me with “Can we talk?”

And try love again

The Kid Laroi, Love Again, Traduzione canzone

Possiamo tornare a com’era?

Prima che il mio orgoglio si mettesse tra di noi

Vai avanti e colpiscimi dove fa male

Perché almeno, allora sentirò qualcosa

Urlandomi in faccia

Mi ha cacciato da casa tua

Non ho nessun posto dove andare

Possiamo ritrovare l’amore?

Questa volta è la fine?

Dimmi, quante lacrime ancora scenderanno

Finché non mi hai colpito con “Possiamo parlare?”

E riprova ad amare

Possiamo ritrovare l’amore?

Questa volta è la fine?

Dimmi, quante lacrime ancora scenderanno

Finché non mi hai colpito con “Possiamo parlare?”

E riprova ad amare

Ho schiantato la macchina contro un muro

Ho provato a mandare un messaggio, avrei dovuto chiamare

Visto blu e rosso, non ci vorrà molto (Ooh, uh)

Siamo andati in guerra, non è finita

Mi sono morso la lingua, tu mi hai colpito il mento

Il peggior nemico è il mio migliore amico (Ooh)

Urlandomi in faccia

Mi ha cacciato da casa tua

Non ho nessun posto dove andare

Possiamo ritrovare l’amore?

Questa volta è la fine?

Dimmi, quante lacrime ancora scenderanno

Finché non mi hai colpito con “Possiamo parlare?”

E riprova ad amare

Possiamo ritrovare l’amore?

Questa volta è la fine?

Dimmi, quante lacrime ancora scenderanno

Finché non mi hai colpito con “Possiamo parlare?”

E riprova ad amare