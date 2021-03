Lous and the Yakuza è una cantante e modella belga di origini congolesi che prenderà parte alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, come ospite nella terza serata dedicata alla Canzone D’Autore.

Lous and the Yakuza duetterà con Gaia nella cover di Mi sono innamorato di te, classico di Luigi Tenco.

Marie-Pierra Kakoma (questo, il vero nome di Lous and the Yakuza), 25 anni, ha vissuto la propria vita tra Repubblica Democratica del Congo, Ruanda e Belgio. Trasferitasi con la propria famiglia, a Bruxelles, definitivamente nel 2011, la cantante ha ottenuto la cittadinanza belga all’età di 18 anni.

In Italia, la cantante è conosciuta soprattutto per il singolo Dilemme, primo estratto dal suo primo album in studio intitolato Gore e certificato Disco di Platino.

Sempre nel nostro paese, il singolo è stato pubblicato anche in una versione remix che vede la partecipazione di Tha Supreme e della cantante Mara Sattei. Questa versione remix di Dilemme ha raggiunto la terza posizione nella classifica Fimi riguardante i singoli.

In un’intervista concessa all’edizione francese di Vanity Fair, Lous and the Yakuza ha citato vari artisti ai quali ha dichiarato di ispirarsi. Gli artisti in questione sono Barbara, Billy Joel, Ismaël Lô, Kate Bush e anche la nostra Loredana Bertè, anche lei ospite di quest’edizione del Festival.

Lo scorso 26 febbraio, la cantante ha pubblicato un singolo dal titolo Je ne sais pas che vede la partecipazione di Sfera Ebbasta e del produttore Shablo.

Il suo nome d’arte è ispirato dalla parola “soul” (anima), di cui “lous” è un’anagramma, e dalla yakuza, organizzazione criminale giapponese, nome scelto per far riferimento alla sua squadra di lavoro.

Dall’album Gore, sono stati estratti anche i singoli Tout est gore, Solo, Bon acteur e Amigo.