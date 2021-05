Lose you again è il nuovo singolo di Tom Odell.

La canzone fa parte del prossimo disco di inediti del cantante, Monsters, in uscita il prossimo 9 luglio. Nella canzone, si parla di un amore tormentato, interrotto, di una relazione che si intende ancora recuperare per non rischiare di perdere ancora l’amata.

Dopo il difficile periodo di instabilità mentale che ha affrontato tra il 2018 e il 2019, Tom Odell ha ritrovato la strada riversando i suoi sentimenti nella musica e scrivendo le canzoni che andranno a comporre “Monsters”.

“lose you again” è una ballata fragile e straziante per pianoforte, bilanciata da una produzione contemporanea. La canzone si sofferma su una relazione problematica e inveisce contro lo stoicismo che palesano gli uomini che hanno paura di mostrare i loro sentimenti. Tom dice del singolo «Ho scritto questa canzone in un negozio di chitarre a Boston. È grande e tragica e la adoro».

Lui ha il cuore in mano, è pronto a rimettersi in gioco, a rischiare. Nessun pericolo o timore di perdere una relazione se, dall’altra parte, c’è la possibilità di non avere più chi si ama vicino.

Potete ascoltare la canzone qui sotto, a seguire testo e traduzione del brano “Lose you again” di Tom Odell.

Tom Odell, Lose you again, Lyrics

[Verse 1]

I got a one-way ticket

I got a master plan

A letter in my pocket

Baby, some roses in my hand

I got a reputation

That I’m gonna kill

Ain’t got a lot of money or sense, my love

But got a lot of will

[Chorus]

And I heard last night

From some mutual friends

You’re laid up and too broke

To go through this again

And I know they’re right

But this is now and that was then

I love you too much

To lose you again

[Verse 2]

I feel these little shivers

Co-comin’ down my spine

And every word delivered

Sends these little rivers comin’ out my eyes

I got a reputation

But it’s gonna get bеtter

Sometimes you gotta tеar apart

Two broken hearts to put ‘em back together

[Chorus]

And I heard last night

From some mutual friends

You’re laid up and too broke

To go through this again

And I know they’re right

But this is now and that was then

I love you too much

To lose you again

[Verse 3]

And I know that you’re probably hurtin’

It’s written on your face

You don’t see the way I’ve been workin’

I guess I’ll have to wait, tonight

Come back tomorrow, try again

Your heart might be broken

But soon it will mend

So don’t you cry

‘Cause we’re so far from the end

I love you too much

To lose you again

Tom Odell, Los you again, Traduzione

Ho un biglietto di sola andata

Ho un piano generale

Una lettera in tasca

Tesoro, delle rose nella mia mano

Ho una reputazione

Che ucciderò

Non ho molti soldi o buon senso, amore mio

Ma ho molta volontà

E ho sentito la scorsa notte

Da alcuni amici comuni

Sei in disparte e troppo al verde

Per superare di nuovo tutto questo

E so che hanno ragione

Ma questo è adesso e quello era allora

ti amo troppo

Per perderti di nuovo

sento questi piccoli brividi

scendere giù per la mia spina dorsale

E ogni parola pronunciata

Manda questi piccoli fiumi che escono dai miei occhi

Ho una reputazione

Ma diventerà migliore

A volte devi separarti

Due cuori spezzati per rimetterli insieme

E ho sentito la scorsa notte

Da alcuni amici comuni

Sei in disparte e troppo al verde

Per superare di nuovo tutto questo

E so che hanno ragione

Ma questo è adesso e quello era allora

ti amo troppo

Per perderti di nuovo

E so che probabilmente stai male

È scritto sulla tua faccia

Non vedi il modo in cui ho lavorato

Immagino che dovrò aspettare, stasera

Torno domani, riprovo

Il tuo cuore potrebbe essere spezzato

Ma presto si riparerà

Quindi non piangere

Perché siamo così lontani dalla fine

ti amo troppo

Per perderti di nuovo