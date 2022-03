Corallo è il nuovo singolo di Lortex, cantautore torinese di 22 anni che ha, all’attivo, un Disco di Platino ottenuto con il singolo Mia e milioni di stream e di visualizzazioni con i singoli Ti avrei dato il mondo, Disastro e Mi fai bene.

Il nuovo singolo di Lortex vede la partecipazione di chiamamifaro, progetto musicale fondato dalla cantautrice bergamasca 19enne, Angelica Gori.

Corallo è disponibile sulle piattaforme streaming e negli store digitali da oggi, 25 marzo. Il singolo è entrato anche in rotazione radiofonica.

Lortex feat. chiamamifaro, Corallo: significato canzone

Stando alle dichiarazioni ufficiali di Lortex, Corallo è una canzone dedicata “a tutte quelle persone a cui almeno una volta è capitato di avere la brutta sensazione di affondare”.

Riguardo la metafora che dà il titolo al brano, il corallo “è sul fondo, è protezione, è essenziale” e il cantautore ha voluto paragonarlo “a coloro che abbiamo vicino” nei momenti difficili perché “è quando siamo sul fondo che ci rendiamo conto di chi ci è davvero a fianco”.

Lortex feat. chiamamifaro, Corallo: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare il singolo.

Lortex feat. chiamamifaro, Corallo: testo

Ho chiuso gli occhi un momento

Fuori è passato già un altro inverno

Il tempo passa ma noi no

Nemmeno il dolore che abbiamo dentro

E fuori pensano di sapere tutto di te, non conoscono nulla

Fuori sorridevi ma a casa piangevi persa tra i pensieri e le urla

Non dirmi che non sono in grado,

Non sai tutto ciò che ho passato

Se cado poi tanto mi rialzerò

Nessuno, giuro, mi ha aiutato

Scrivevo frasi sul diario e volevo scappare lontano

E scusa.

Se corro troppo ma ho bisogno di te

Perché sei rara e bella come corallo

E ti ho trovata mentre stavo affondando

Sola,

Sola,

Soltanto tu sei che rimasta al mio fianco

E ti ho cercata, scusa per il ritardo

Ti manca l’aria eppure sto respirando

Sola,

Sola,

Perché sei rara e bella come corallo.

Se mi stai vicino, tremo

Perché è come stare al settimo cielo

Se guardo in basso un po’ mi fa paura

Perché ho sempre perso quello a cui tenevo

Però non buttarmi, io ho buttato una vita

Non te lo permetterò

Credici sempre anche quando ti sembra finita

Gli altri ti dicono no

Se perdiamo il treno, ci andremo a piedi

Lacrime negli occhi ma non le vedi

E’ vero ti chiedo scusa.

Se corro troppo ma ho bisogno di te

Perché sei rara e bella come corallo

E ti ho trovata mentre stavo affondando

Sola,

Sola,

Soltanto tu sei che rimasta al mio fianco

E ti ho cercata, scusa per il ritardo

Ti manca l’aria eppure sto respirando

Sola,

Sola,

Perché sei rara e bella come corallo.

E quando mi cercherai

Ti prometto che ci sarò

Perché siamo una cosa sola

E io non ti deluderò

Su ogni strada che prenderai

Al tuo fianco ti seguirò

Scusami se corro troppo.

Ma ho bisogno di te

Perché sei rara e bella come corallo

E ti ho trovata mentre stavo affondando

Sola,

Sola,

Soltanto tu sei che rimasta al mio fianco

E ti ho cercata, scusa per il ritardo

Ti manca l’aria eppure sto respirando

Sola,

Sola,

Perché sei rara e bella come corallo.