Questa sera, durante la seconda serata dei Seat Music Awards 2021, verrà giustamente omaggiata Loretta Goggi, ospite all’Arena di Verona per festeggiare i 40 anni di Maledetta primavera. Sfumata l’occasione di farlo sul palco del Teatro Ariston a Sanremo, la conduttrice e cantante sarà celebrata per una delle sue hit più celebri e famose. Il successo non fu solo in Italia ma anche in Francia, Germania, Portogallo e Svizzera.

Di che anno è Maledetta primavera di Loretta Goggi?

Maledetta primavera è uscita nel 1981 e festeggia, quest’anno, i 40 anni dalla sua pubblicazione.

Loretta Goggi, Maledetta primavera, il significato?

Nella canzone si parla del tormento di una donna che, dopo essersi lasciata andare ad un momento di passione, si pente per la fretta della sua decisione e, soprattutto, perché comprende che i sentimenti in gioco sono solamente i suoi. Maledice quindi il suo aver ceduto e di essersi lasciata sopraffare dai sensi.

Chi ha scritto Maledetta primavera?

Il brano è stato scritto da Amerigo Cassella (testo) e da Gaetano “Totò” Savio (musica), e interpretato da Loretta Goggi. La canzone fu in gara al Festival di Sanremo 1981 e si classificò al secondo posto dietro Per Elisa, brano cantato da Alice.

Loretta Goggi, Maledetta primavera, testo canzone

Voglia di stringersi e poi

Vino bianco, fiori e vecchie canzoni

E si rideva di noi

Che imbroglio era

Maledetta primavera

Che resta di un sogno erotico se

Al risveglio è diventato un poema?

Se a mani vuote di te

Non so più fare

Come se non fosse amore

Se per errore

Chiudo gli occhi e penso a te

Se per innamorarmi ancora

Tornerai, maledetta primavera

Che imbroglio se

Per innamorarmi basta un’ora?

Che fretta c’era

Maledetta primavera?

Che fretta c’era

Se fa male solo a me?

Che resta dentro di me?

Di carezze che non toccano il cuore

Stelle una sola ce n’è

Che mi può dare

La misura di un amore

Se per errore

Chiudi gli occhi e pensi a me

Se per innamorarmi ancora

Tornerai, maledetta primavera

Che imbroglio se

Per innamorarsi basta un’ora?

Che fretta c’era

Maledetta primavera?

Che fretta c’era

Maledetta come me

Lasciami fare

Come se non fosse amore

Ma per errore

Chiudi gli occhi e pensa a me

Che importa se

Per innamorarsi basta un’ora?

Che fretta c’era

Maledetta primavera?

Che fretta c’era

Lo sappiamo io e te

Maledetta primavera