Loredana Bertè commenta con ironia il secondo posto a Una Voce per San Marino: “Evidentemente in giuria c’era qualche amico del mio ex…”

“Ciao a tutti. Ho passato le ultime ore a leggervi e so che siete “dispiaciuti” quanto me di questo secondo posto. Probabilmente nella giuria c’era qualche amico del mio ex marito che non mi voleva in Svezia 😀 Sono contenta di essermi messa in gioco e vi ringrazio”

Così Loredana Bertè ha commentato sui social il secondo, inatteso, posto ottenuto nella finale di Una Voce per San Marino 2024, una serata che rimarrà nella storia della tv e che si è conclusa – dopo 4 ore e mezza – con la vittoria dei Megara, una band spagnola che l’anno scorso aveva sfiorato la vittoria al Benidorm Festival.

Come, ahinoi, spesso accade, Loredana Bertè è entrata in finale da Papa e ne è uscita cardinale. L’invito a partecipare tra i Big con Pazza, il brano portato in gara a Sanremo 2024, aveva dato speranze a chi avrebbero voluto vederla sul palco dell’Eurovision Song Contest 2024, in programma a Malmö dal 7 all’11 maggio prossimi. La stessa Loredana, in una conferenza stampa festivaliera, aveva ‘confidato’ di sperare nella vittoria per poter andare in Svezia e “rompere le scatole” all’ex marito, il campione di tennis Björn Borg, con quale è stata sposata dal 1989 al 1992.

Loredana Bertè sogna di vincere #Sanremo2024 per andare a #Eurovision (e sparlare anche del suo ex marito svedese) #escita pic.twitter.com/77BkN6oIuJ — Ruben Trasatti (@darkap89) February 8, 2024

La battuta di Loredana ha fatto ‘sognare’ un evento nell’evento: nonostante il brano sia stato primo nella classifica della Giuria Stampa, Tv, Web e abbia vinto il premio della Critica Mia Martini, la Bertè non è riuscita a conquistare la vittoria e a staccare un biglietto per la Svezia.

Da qui l’invito di Una Voce per San Marino, con tanto di ‘suspense’ sulla sua possibilità di partecipare alla gara visti gli impegni già in calendario. Se per tutti la sua vittoria era scontata – diciamo quasi ‘dovuta’, anche per dare una completezza alla carriera di Loredana e per ‘cavalcare’ una storyline parallela che avrebbe potuto portare voti e apprezzamenti da parte degli ‘esc-fans’ -, la giuria tecnica di 5 membri che ha valutato i brani della finale ha deciso diversamente. Clarissa Martinelli, John Vignola, Steve Lyon, Anna Bischi Graziani e il presidente Celso Valli con i loro voti, da 1 a 30 per ciascun artista, hanno prediletto, sia pur di poco stando a quanto dichiarato in serata, la band spagnola, lasciando Loredana a bocca asciutta.

La speranza, a questo punto, è che qualche tv arruoli la Bertè come inviata speciale in Svezia: non potrà esibirsi sul palco dell’Eurovision, ma almeno potrà avere la soddisfazione di volare a Malmō e raccontare l’evento come nessun altro potrebbe fare.