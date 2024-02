Loredana Bertè è in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano Pazza. Intercettata da “La vita in diretta” poche ore prima del suo esordio sul palco del Teatro Ariston, ha dichiarato di essere molto emozionata:

“Ansia, non vedo l’ora che arrivi sabato, paura!”

“Volevo esserci perché Amadeus è molto, molto bravo” sottolinea, entusiasta la cantante, ai microfoni.

“Prima di entrare c’è un terrore…” ammette, evidenziando quanto sia fondamentale e sempre presente l’adrenalina prima di esibirsi.

Infine, un pensiero commosso rivolto alla sorella, Mia Martini:

“Penserò a Mimì, è sempre nei miei pensieri. Dico “Mimì dammi una mano tu”. Questo palco lo abbiamo calcato insieme”

Loredana Bertè a Sanremo 2024 con Pazza

La cantante tornerà in gara a distanza di cinque anni dalla sua ultima partecipazione, quando arrivò quarta in classifica con Cosa ti aspetti da me. Nel 2021 era stata invece all’Ariston, invitata da Amadeus, come super ospite. Si esibì con un medley di Mare d’inverno, Dedicato, Non sono una signora, Sei bellissima e, alla fine, presentò anche il nuovo singolo Figlia di….

Loredana Bertè si esibirà con “Pazza” e sarà undicesima in scaletta, con l’ordine di esibizione dato ufficialmente in conferenza stampa. Ecco, a seguire, tutti i cantanti e le esibizioni, dal primo all’ultimo:

Clara

Sangiovanni

Fiorella Mannoia

La Sad

Irama

Ghali

Negramaro

Annalisa

Mahmood

Diodato

Loredana Bertè

Geolier

Alessandra Amoroso

The Kolors

Angelina Mango

Il Volo

Big Mama

Ricchi e Poveri

Emma

Renga e Nek

Mr. Rain

Bnrk44

Gazzelle

Dargen D’Amico

Rose Villain

Santi Francesi

Fred De Palma

Maninni

Alfa

Il Tre