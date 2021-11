London calling è un brano dei The Clash.

La canzone è il primo singolo dal loro terzo album, London Calling. Il titolo “London Calling” allude all’identificazione della stazione della BBC World Service: “This is London Calling…”, che è stata utilizzata durante la seconda guerra mondiale, spesso nelle trasmissioni verso i paesi occupati.

The Clash, London calling, Significato canzone

Ma di cosa parla? Dal punto di vista del testo, la canzone riflette la preoccupazione provata da Strummer per gli eventi mondiali con la frase su “un errore nucleare” che era un’allusione all’incidente a Three Mile Island, avvenuto all’inizio del 1979.

“Sentivamo che stavamo lottando in procinto di scivolare giù per un pendio o qualcosa del genere, afferrandoci con le unghie. E non c’era nessuno lì ad aiutarci”.

Le parole riflettono anche la disperazione della situazione della band nel 1979 alle prese con un alto debito, la mancanza di gestione e discussioni con la loro etichetta discografica.

London calling, Testo canzone

London calling to the faraway towns

Now war is declared and battle come down

London calling to the underworld

Come outta’ the cupboard, ya’ boys and girls

London calling, now don’t look to us

Phony Beatlemania has bitten the dust

London calling, see we ain’t got no swing

‘Cept for the ring of that truncheon thing

The ice age is coming, the sun’s zoomin’ in

Meltdown expected, the wheat is growin’ thin

Engines stop running, but I have no fear

Cause London is drownin’, I, live by the river

(London calling) to the imitation zone

Forget it, brother, you can go it alone

London calling to the zombies of death

Quit holdin’ out and draw another breath

London calling and I don’t want to shout

But while we were talking I saw you noddin’ out

London calling, see we ain’t got no Hyde

‘Cept for that one with the yellowy eyes

The ice age is coming, the sun’s zoomin’ in

Engines stop running, the wheat is growin’ thin

A nuclear error, but I have no fear

Cause London is drowning, I, I live by the river

[Instrumental Interlude]

The ice age is coming, the sun’s zoomin’ in

Engines stop running, the wheat is growin’ thin

A nuclear error, but I have no fear

Cause London is drowning, I, I live by the river

Now get this

(London calling), yes, I was there, too

And ya’ know what they said? Well, some of it was true!

(London calling) at the top of the dial

And after all this, won’t you give me a smile?

(London calling)

I never felt so much alike alike alike…

London calling, Significato canzone

Londra chiama le città sperdute

Ora la guerra è dichiarata e la battaglia scende

Londra chiama gli inferi

Uscite dall’armadio, ragazzi e ragazze

Londra chiama, ora non guardateci

Una falsa Beatlemania ha fatto mangiare la polvere

Londra chiama, vedi, non abbiamo swing

Ad eccezione dell’anello di quel manganello

L’era glaciale sta arrivando, il sole si sta avvicinando

Previsto un crollo, il grano sta crescendo sottile

I motori si fermano, ma io non ho paura

Perché Londra sta annegando, io vivo vicino al fiume

(Londra sta chiamando) la zona di imitazione

Lascia perdere, fratello, puoi farcela da solo

Londra chiama gli zombie della morte

Smettila di resistere e fai un altro respiro

Londra chiama e non voglio gridare

Ma mentre parlavamo ti ho visto annuire

Londra chiama, vedi, non abbiamo raggiunto alcuna altezza

Ad eccezione di quello con gli occhi gialli

L’era glaciale sta arrivando, il sole si sta avvicinando

I motori smettono di funzionare, il grano sta crescendo sottile

Un errore nucleare, ma non ho paura

Perché Londra sta annegando, io, io vivo vicino al fiume

L’era glaciale sta arrivando, il sole si sta avvicinando

I motori smettono di funzionare, il grano sta crescendo sottile

Un errore nucleare, ma non ho paura

Perché Londra sta annegando, io, io vivo vicino al fiume

Ora prendi questo

(Londra chiama), sì, c’ero anch’io

E sai cosa hanno detto? Beh, in parte era vero!

(Chiamata da Londra) nella parte superiore del quadrante

E dopo tutto questo, non mi fai un sorriso?

(Chiamando da Londra)