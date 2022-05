I Circus Mircus sono un gruppo georgiano, tra i concorrenti dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, in rappresentanza del loro paese, la Georgia.

La band formata a Tbilisi si esibirà con il brano dal titolo Lock Me In. I Circus Mircus, formati da Damocles Stavriadis, Igor Von Lichtenstein, Bavonc Gevorkyan e Iago Waitman, sono stati selezionati per l’ESC 2022 dall’emittente GPB.

Circus Mircus, Lock Me In: Significato canzone

Il testo di Lock Me In è apparentemente nonsense e privo di un significato preciso. A causa della leggerezza del testo e della canzone, i Circus Mircus hanno deciso, in un primo momento, di non pubblicare il video ufficiale della canzone, per solidarietà al popolo ucraino, dopo l’invasione russa in Ucraina.

Circus Mircus, Lock Me In: Video ufficiale

Circus Mircus, Lock Me In: Testo canzone

Show me what you got

On the counter

From the ground up now

Here we come and we all know

Mama said not to show what you are

Step it up now

Get it done now

I hate what you got

Shoot it to the stars

To the top now

Across the moon and down

We are here ‘til we blow up

Tryin’ hard will not get you really far

Mix it up now

It’s alright, pal.

Take me to the space craft, take me to dance club

Take me to the space craft, take me to dance club

Take me to the space craft, takе me to dance club

Take mе to the space craft, take me to dance club

Now, right now, right now, right now

Take me to the space craft, take me to dance club

Take me to the space craft, take me to dance club

Take me to the space craft, take me to dance club

Take me to the space craft, take me to dance club

Take me to the space craft, take me to dance club

Now, right now, right now, right now

Take me to the space craft, take me to dance club.

Lock me up, lock me down

Lock me in, lock me out

Lock me sideways

Lock me up, lock me down

Lock me in, lock me out

Lock me sideways.

Make it ‘til I break, and I never could take it

Make it ‘til I break, and I never could take it

Make it ‘til I break, and I never could take it

Make it ‘til I break, and I never could take it

Now, right now, right now, right now

Make it ‘til I break, and I never could take it.

Lock me up, lock me down

Lock me in, lock me out

Lock me sideways

Lock me up, lock me down

Lock me in, lock me out

Lock me sideways

Lock me up, lock me down

Lock me in, lock me out

Lock me sideways

Lock me up, lock me down

Lock me in, lock me out

Lock me sideways.

Circus Mircus, Lock Me In: Traduzione canzone

Mostrami cosa hai

Sul bancone

Dall’inizio, adesso

Arriviamo e lo sappiamo tutti

La mamma ha detto di non mostrare quello che sei

Aumentalo ora

Completalo ora

Odio quello che hai

Spara alle stelle

In cima adesso

Attraverso la luna e giù

Siamo qui finché non esplodiamo

Provare duramente non ti porterà molto lontano

Mescolalo ora

Va tutto bene, amico.

Portami sull’astronave, portami in una discoteca

Portami sull’astronave, portami in una discoteca

Portami sull’astronave, portami alla discoteca

Portami sull’astronave, portami alla discoteca

Ora, proprio ora, proprio ora, proprio ora

Portami sull’astronave, portami in una discoteca

Portami sull’astronave, portami in una discoteca

Portami sull’astronave, portami in una discoteca

Portami sull’astronave, portami in una discoteca

Portami sull’astronave, portami in una discoteca

Ora, proprio ora, proprio ora, proprio ora

Portami sull’astronave, portami in una discoteca.

Chiudimi, bloccami

Fissami, rinchiudimi

Bloccami di lato

Chiudimi, bloccami

Fissami, rinchiudimi

Bloccami di lato.

Fallo finché non mi rompo, e non potrei mai sopportarlo

Fallo finché non mi rompo, e non potrei mai sopportarlo

Fallo finché non mi rompo, e non potrei mai sopportarlo

Fallo finché non mi rompo, e non potrei mai sopportarlo

Ora, proprio ora, proprio ora, proprio ora

Fallo finché non mi rompo e non potrei mai sopportarlo.

Chiudimi, bloccami

Fissami, rinchiudimi

Bloccami di lato

Chiudimi, bloccami

Fissami, rinchiudimi

Bloccami di lato.

Chiudimi, bloccami

Fissami, rinchiudimi

Bloccami di lato

Chiudimi, bloccami

Fissami, rinchiudimi

Bloccami di lato.