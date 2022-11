Lo-Fi For U è il titolo del nuovo brano annunciato da Tedua, in queste ore, in uscita martedì 6 dicembre 2022. Dopo una lunga attesa, Tedua torna e punta a conquistare la scena musicale con il suo flow inconfondibile e annuncia il nuovo inedito. “Lo-Fi For U”, prodotto da Shune e primo brano di Tedua dopo un silenzio durato più di un anno dall’ultimo EP rilasciato, è il quarto episodio della serie “Lo-Fi” iniziata nel 2020 in “Vita Vera Mixtape”, “Vita Vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia” e proseguita nel 2021 in “Don’t Panic”.

C’è attesa da parte dei fan per il ritorno del rapper. Tedua, nome d’arte di Mario Molinari, era precedentemente noto come Incubo o Duate, è uno dei componenti del Wild Bandana, collettivo musicale genovese di cui fanno parte anche Izi, Vaz Tè, Guesan e Ill Rave.

Tedua, chi è il rapper

Classe 1994, nato a Cogoleto in Liguria, Tedua (Mario Molinari) è cresciuto a Milano. Dopo aver fatto parte di alcune crew come Zona4Gang e Wild Bandana, nel 2014 ha fatto il suo debutto con “Medaglia d’oro” pubblicato in free download in collaborazione con Vaz Tè. Nel 2015 è uscito il mixtape “Aspettando Orange County”, seguito poi l’anno successivo dall’album “Orange County California”. Con questi lavori esplora le sonorità della drill music, un sottogenere della trap, diffusosi intorno al 2010 nella scena rap di Chicago grazie alle produzioni di rapper come Pacman e Chief Keef. Nel 2016 compare nel film “Zeta”, il lungometraggio di Cosimo Alemà dedicato alla scena rap italiana: nella pellicola, Tedua interpreta se stesso alle prese con una battle di freestyle che lo vede contrapposto a Fatt Mc. A gennaio 2017 esce “Orange County – California” che contiene i singoli “Buste della spesa” (con un video che su YouTube viaggia intorno alle 9 milioni di visualizzazioni) e il duetto con Ghali in “Fifty fifty”. Nel 2017 Tedua compare nell’album Fenice di IZI (Sony Music) nel singolo Wild Bandana, certificato disco di platino, ed esce successivamente con il singolo Wasabi 2.0 (Sony Music) che oltre ad essere certificato doppio disco di platino, ottiene oltre 7.4 milioni di visualizzazioni in soli 5 mesi. A novembre 2017 esce il singolo “La legge del più forte”, certificato doppio disco di platino, che anticipa il secondo album “Mowgli”, anch’esso certificato doppio disco di platino. L’album contiene brani come “Vertigini”, doppio disco di platino, “Sangue Misto”, disco di platino, “Fashion Week RMX”, disco d’oro, “Acqua (Malpensandoti)”, disco d’oro, “Burnout”, disco d’oro e “3 Chances (Dilla tutta)”, disco d’oro. Nell’estate 2019 pubblica il singolo “Elisir”, certificato disco d’oro, che anticipa la nuova fase musicale di Tedua. Nel 2020 pubblica su Youtube “2020 Freestyle”, divenuto un vero cult tra i fan. Nello stesso anno pubblica “Vita Vera, mixtape – Aspettando la Divina Commedia”, mixtape in due parti che ha ottenuto il disco di platino e che ha conquistato la vetta degli album più venduti della classifica FIMI/Gfk per due settimane consecutive.