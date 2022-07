Lizzo, Special è il nuovo album

Dal 15 luglio, è disponibile Special, il nuovo album di Lizzo. Prodotto da Ricky Reed, Mark Ronson, Max Martin e Benny Blanco, il quarto album di inediti della cantante e rapper statunitense contiene la hit About Damn Time, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo, raggiungendo il secondo posto della Billboard Hot 100, la Top 10 della Global Chart di Spotify e il primo posto in radio sia negli Stati Uniti che nel nostro paese.

About Damn Time, brano con il quale Lizzo si è esibita anche all’ultima edizione dei BET Awards, è diventata virale anche su TikTok dove il brano è stato utilizzato per oltre 5 milioni di video. Il singolo promozionale dell’album, invece, è stato Grrrls, pubblicato lo scorso 10 giugno.

Special arriva a più di tre anni di distanza dall’album precedente, Cuz I Love You, vincitore del Grammy Award nel 2020 per il Best Urban Contemporary Album. Grazie a Truth Hurts e Jerome, brani contenuti in Cuz I Love You, Lizzo ha vinto altri due Grammy, rispettivamente nelle categorie Best Pop Solo Performance e Best Traditional R&B Performance.

Continuando a parlare di premi, la cantante, recentemente, ha ricevuto anche 6 nominations agli Emmy Awards grazie a Watch Out For The Big Grrrls, reality show disponibile su Prime Video.

A partire dal prossimo 23 settembre, Lizzo darà il via al suo tour negli Stati Uniti.

Lizzo – Special: tracklist

1. The Sign

2. About Damn Time

3. Grrrls

4. 2 B Loved (Am I Ready)

5. I Love You Bitch

6. Special

7. Break Up Twice

8. Everybody’s Gay

9. Naked

10. Birthday Girl

11. If You Love Me

12. Coldplay