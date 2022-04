L’Italiano, Gazosa: testo, video, significato della canzone

Esce, oggi, venerdì 29 aprile 2022, con la Jericho Records, il nuovo singolo dei Gazosa, ‘L’Italiano’. La voce è di Federico Paciotti. Completano la band, Valentina Paciotti e Vincenzo Siani.

Maturando, ci siamo concessi la libertà di esprimere noi stessi fino in fondo. Generi come il punk, lo stoner ed il grunge sono diventate le nostre coordinate sonore che abbiamo fuso alla migliore tradizione del pop italiano. L’italiano è la giusta sintesi tra questi nostri riferimenti musicali. Nel testo abbiamo voluto giocare con tutti gli stereotipi dell’italianità come il fairplay, il buon cibo, il calcio ed il grande cinema.

Il brano è stato prodotto dai due producer dei Gazosa Paolo e Celso Valli “storico produttore di Vasco Rossi e tanti altri grandissimi della musica italiana” multipremiato.

A seguire, trovate il testo e cliccando, sulla foto in basso, il video con l’audio della canzone.

Non voglio stare zitto

dico ciò che penso

in questo tempo

che mi brucia tutto il tetto

navigo a vista

mi fumo tutto il mento

vorrei tornare a giocare in centrocampo

questo Stivale è anche degno di Louis Vitton

è tutti quanti incoroneremo

come vive un italiano

io non mangio merxx

sono un italiano

vivo per lo stadio

sono un italiano

ringrazio i miei rivali

sono un italiano

ma se mi tocchi il gatto

vale l’italiano

Prova a raggiungermi io volo come il vento

se vuoi fermarmi

scendi e fai l’abbonamento

c’è troppa gente ferma

io non mi accontento

di stare a guardare

te e l’adattamento

questo romanzo è degno (?)

e tutti quanti incoroneremo

come vive l’italiano

io non mangio merxx

sono un italiano

vivo per lo stadio

sono un italiano

ringrazio i miei rivali

sono un italiano

se mi tocchi il gatto

vale l’italiano

io non mangio merxx

sono un italiano

vivo per lo stadio

sono un italiano

ringrazio i miei rivali

sono un italiano

se mi tocchi il gatto

vale l’italiano

io non mangio merxx

sono un italiano

vivo per lo stadio

sono un italiano

ringrazio i miei rivali

sono un italiano

se mi tocchi il gatto

vale l’italiano

e tutti quanti incoroneremo

come vive un italiano

io non mangio merxx

sono un italiano

vivo per lo stadio

sono un italiano

ringrazio i miei rivali

sono un italiano

se mi tocchi il gatto

vale l’italiano