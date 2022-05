Like a Melody, Serena Brancale e Roshelle: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Like a Melody’, il nuovo singolo di Serena Brancale e Roshelle. Il brano, ultimo estratto dall’album ‘Je So Accussì’, sarà in rotazione radiofonica da venerdì 27 maggio 2022.

E’ la stessa cantante a spiegare il brano con poche ma essenziali parole:

Se la musica è libera dai generi e dalle etichette, ama in maniera autentica come fosse la tua ultima melodia.

Clicca sulla foto, in basso, per vedere il video con l’audio ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘Like a Melody’:

(Love me like a melody)

Ci vuole un gospel per tirarci su

(Love me like a melody)

(Will you love me like a melody?)

Mentre tutto va veloce

Noi sogniamo ancora il pianoforte che fa:

“Love me like a melody” (Like a melody)

E quel pezzo che ti piace

Quando canti cambi le parole

Metti “babe”, poi mi guardi così

Dimmi cosa c’è di strano

Ascolto ancora “Kind of blue”

Tra il bianco e nero di un vecchio piano

Non ho voglia di cambiare mood.

E ti trovo sempre tra le corde della gente

Love me like a melody (Like a melody)

E ti stringo forte mentre cadono scintille

Love me like a melody (Like a melody)

Ti penso anche dall’USA

Ogni volta che vedo un BMV sfrecciare

Mi ritorni in mente bello come sei

Se ci ricado è solo umano

My heart is thinking “you’re so blue”

Ti ho portato un po’ di arcobaleno

Ma non hai il mood come me

E ti trovo sempre tra le corde della gente

Love me like a melody (Like a melody)

E ti stringo forte mentre cadono scintille

Love me like a melody (Like a melody)

Amami come fossi l’ultima tua melodia

Amami come fossi l’ultima tua melodia

Amami come fossi l’ultima tua melodia

Love me like a melody.