Per i fan di Ligabue e di Elisa, il 2021 inizierà con un regalo.

Il rocker di Correggio, infatti, attualmente al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti con il suo ultimo album 7, pubblicato anche insieme alla raccolta 77+7 (che comprende 77 singoli pubblicati nel corso della sua carriera), attraverso un video condiviso sulla propria pagina ufficiale Facebook, ha annunciato che, a partire dalla mezzanotte, saranno disponibili le versioni demo (registrate 15 anni fa nello studio di Ligabue a Correggio) dei due duetti realizzati con Elisa, Gli ostacoli del cuore, singolo pubblicato nel 2006, primo estratto della raccolta della cantautrice friulana, Soundtrack ’96-’06, e Volente o nolente, singolo di lancio di 7, pubblicato lo scorso 20 novembre.

Ligabue, ovviamente, ne ha approfittato per fare gli auguri di buon anno a tutti i suoi fan e per ringraziarli per gli ottimi risultati di vendita di 7:

Ciao a tutti e, innanzitutto, grazie per come avete accolto 77+7 e 7, mi ha fatto veramente un enorme piacere ritrovare tutto questo calore. Voglio farvi gli auguri di buon anno. Questo 2021 non potrà essere peggio dell’anno appena trascorso, non voglio neanche pensarci, quindi, incrociamo le dita e andiamo verso un periodo migliore. E anche per questo volevo farvi avere questa pubblicazione delle demo registrate 15 anni fa da me e da Elisa, qui nel mio studio, in cui, in un pomeriggio speciale, con un provino un po’ raffazzonato, registrato da me su un’acustica e un piano, io e lei abbiamo cantato Gli ostacoli del cuore e Volente o nolente e adesso li avrete tutte e due nella versione originale. Buon 2021 a tutti quanti e in bocca al lupo a tutti.