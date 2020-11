Ligabue, via Instagram, annuncia l’uscita del suo nuovo singolo, Volente o nolente, insieme ad Elisa. La canzone anticipa il rilascio del disco “7” e qui sotto potete leggere il messaggio condiviso via social insieme alla notizia della pubblicazione del brano:

è nata in un pomeriggio veramente speciale di 15 anni fa insieme ad @elisatoffoli .

Nella sua traccia vocale registrata quel giorno ci sono delle cose che mi piacciono tantissimo e ho fatto i salti mortali per poterla tenere.

“Volente o nolente” fa parte di “7”, è il primo duetto con lei che metto in un mio album e da venerdì sarà anche il prossimo singolo.

Vi terremo aggiornati con testo, audio e video della canzone non appena disponibili.

Ligabue racconta la collaborazione con Elisa

Ecco, via Instagram, in un video, le parole di Ligabue nel parlare della collaborazione con l’amica e collega

15 anni fa, ho scritto una canzone, un pomeriggio, ed era una canzone per cui mi era venuta voglia di sentirla cantare da Elisa. L’ho chiamata e ho fatto una cosa che non avevo mai fatto prima, l’ho tampinata: “Avrei una canzone che secondo me avrà a che fare con te”. Venne qui in studio, un pomeriggio e registrammo due canzoni perché se non le piace ci sarà un bruttisimo imbarazzo e provo con un paracadute, proponendogliene anche un’altra. Da lì nacque “Gli ostacoli del cuore” e l’altra canzone sono riuscito a conservare la sua traccia vocale. Ci sono delle cose che mi piacciono tantissimo. La canzone è riarrangiata e ripdorotta e fa parte di 7, si chiama Volente o Nolente e sarà il primo duetto e il prossimo singolo, spesiamo che vi piaccia, ciao a tutti”

Ligabue e il precedente successo con Elisa ne “Gli ostacoli del cuore”

Prima di “Volente o nolente”, Ligabue aveva già duettato con Elisa ne “Gli ostacoli del cuore“. In quel caso, la traccia era presente nella raccolta di successi della cantante, Soundtrack ’96-’06, il suo primo geatest hits.

Oltre ad essere l’autore del brano, Ligabue canta nella parte finale della canzone.

Il brano ha conquistato il primo posto nella classifica dei singoli più venduti ed è rimasto nella top 10 dei download per circa quattro mesi.

Esiste una versione alternativa del video, mai pubblicata, diretta da Luca Guadagnino.