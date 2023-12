Ligabue in concerto al Palasele di Eboli in programma lunedì 4 dicembre 2023: anticipazioni scaletta, orario e biglietti

Ligabue è in concerto stasera, 4 dicembre 2023, al Palasele di Eboli, con una nuova data del suo “Dedicato a Noi – Indoor tour” 2023. Sul palco, il cantautore sarà accompagnato da “Il Gruppo”: Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso). Questa seconda data ad Eboli è il recupero della tappa originariamente prevista per il 22 novembre e rinviata pochi giorni prima per un problema di salute di Ligabue, annunciato dallo stesso via social:

“La notizia l’avete già avuta, posso solo dirvi che mi dispiace veramente tanto, avevo ovviamente molta voglia di divertirmi anche questa sera. Già da ieri sera ho avuto qualche problema con la gestione della voce per colpa del virus, che mi condiziona proprio nel riuscire a cantare. Ho provato tutto oggi, mi sono imbottito di cortisone fino a mezz’ora fa, ho fatto le prove al microfono fino alle 8 nonostante voi ci foste dentro al Palaeur, io ero dietro a fare dei tentativi ancora per capire se c’era qualcosa da salvare ma io non posso pensare di fare un brutto concerto a Roma, non ve lo meritate voi e non me lo merito nemmeno io. Per cui, purtroppo, a malincuore, vi ho causato questo incidente. Il concerto comunque verrà fatto più avanti. Scusate ancora per l’inconveniente, vi abbraccio“

Ligabue, la scaletta del concerto a Eboli

Una scaletta diversa per ogni concerto, in cui oltre ad alcuni brani contenuti nel nuovo album “Dedicato a noi”, non mancheranno le hit più amate dal pubblico e tante sorprese che renderanno ogni concerto unico. Queste le intenzioni di Ligabue poco prima dell’inizio del tour. In questo modo, il cantautore ha sottolineato l’intenzione di rendere speciale e diversa ogni tappa.

Non mancheranno, comunque, in ogni data, i suoi più noti successi. A seguire la setlist di una delle ultime tappe.

Niente piano B

Questa è la mia vita

I “ragazzi” sono in giro

Sarà un bel souvenir

Piccola stella senza cielo

I duri hanno due cuori

Il meglio deve ancora venire

Riderai

Luci d’America

Happy hour

Ti sento

Eri bellissima

Marlon Brando è sempre lui

Lettera a G.

Si viene e si va

Quella che non sei

Sulla mia strada

La metà della mela

Balliamo sul mondo

Tra palco e realtà

Certe notti

Dedicato a noi

Urlando contro il cielo

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Ligabue ad Eboli. Si parte dai 59 euro per il Posto Unico Non Numerato fino ai 95 euro per le Tribune Numerate Est e Ovest Cat 1.

Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Palasele di Eboli

Ecco come arrivare al Palasele di Eboli per il concerto di Ligabue

Dall’autostrada Salerno-Reggio Calabria si deve prendere l’uscita Eboli (SA). Procedere per pochi metri e girare a sinistra dopo il distributore. Seguire la strada che dopo un paio di centinaia di metri svolta a sinistra. Subito dopo il cavalcavia continuare girando a destra.

Il Palasele ha un ampio parcheggio a disposizione del pubblico.