I due concerti di Ligabue ad Eboli, previsti per il 21 e 22 novembre 2023, sono stati rinviati per problemi di salute: ecco le nuove date

Era previsto per questa sera, 21 novembre 2023, il concerto di Ligabue ad Eboli ma il cantautore ha dovuto rinviare la data di oggi, e quella prevista domani, a dicembre, per problemi di salute. E così, la prima tappa di stasera sarà recuperata il 3 dicembre mentre quella del 22 novembre avverrà il 4 dicembre prossimo. Stessa location per entrambi i recuperi. Come anticipato dallo stesso Ligabue,

i biglietti acquistati per i concerti di Roma e di Eboli resteranno validi per le nuove date, qualora lo si desiderasse, è possibile chiedere il rimborso per tali date entro il 30 novembre.

La notizia dei concerti rimandati è arrivata proprio domenica sera, 19 novembre, a pochi minuti dall’inizio del concerto al Palazzo dello Sport a Roma. Con il pubblico già presente, è stato annunciato che il live sarebbe stato rinviato per problemi di salute.

Ligabue, poco dopo, via social, ha confermato la notizia:

“La notizia l’avete già avuta, posso solo dirvi che mi dispiace veramente tanto, avevo ovviamente molta voglia di divertirmi anche questa sera. Già da ieri sera ho avuto qualche problema con la gestione della voce per colpa del virus, che mi condiziona proprio nel riuscire a cantare. Ho provato tutto oggi, mi sono imbottito di cortisone fino a mezz’ora fa, ho fatto le prove al microfono fino alle 8 nonostante voi ci foste dentro al Palaeur, io ero dietro a fare dei tentativi ancora per capire se c’era qualcosa da salvare ma io non posso pensare di fare un brutto concerto a Roma, non ve lo meritate voi e non me lo merito nemmeno io. Per cui, purtroppo, a malincuore, vi ho causato questo incidente. Il concerto comunque verrà fatto più avanti. Scusate ancora per l’inconveniente, vi abbraccio“

Molti fan si sono lamentati per la gestione del rinvio, avvenuto dopo l’attesa per l’ingresso al Palazzo dello Sport e senza un maggiore preavviso.