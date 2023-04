Ligabue torna e sceglie di farlo alla grande. Il cantautore ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, Riderai, in uscita venerdì 28 aprile 2023. In quella stessa data, ci sarà la seconda data dei live svelati, a sorpresa, in queste ore. Prima di questo, l’artista sarà in concerto al Largo Venue a Roma il 27 aprile 2023. Entrambe le occasioni sono nate per presentare per la prima volta, dal vivo, il nuovo brano che anticipa l’uscita del prossimo brani di inediti, previsto per l’autunno.

Il pezzo è scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci.

Ligabue, biglietti, Magazzini Generali, Milano, 28 aprile 2023

Come anticipato, in occasione dell’uscita del nuovo singolo, Ligabue ha annunciato due concerti a sorpresa nei club di Roma e Milano per presentare il brano live in anteprima: giovedì 27 aprile al Largo Venue di ROMA e venerdì 28 aprile ai Magazzini Generali di MILANO.

I biglietti per questi due appuntamenti saranno disponibili in prevendita dalle ore 18.00 di domani, martedì 25 aprile, su Ticketone. Clicca qui per l’acquisto.

I biglietti per gli eventi negli stadi, prodotti e organizzati da Friends&Partners e Riservarossa, sono disponibili in prevendita su Ticketone, Ticketmaster e nelle prevendite abituali.

I due concerti nei club saranno anche l’occasione per “scaldare i motori” in vista dei due imperdibili eventi negli stadi che vedranno Luciano Ligabue protagonista nel mese di luglio: il 5 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

L’ultimo disco di Ligabue è 7, il suo tredicesimo disco in studio rilasciato a dicembre 2020 dalla Warner Music Italy. In occasione dell’uscita del progetto, è stato poi pubblicato il cofanetto 77+7 che comprende, oltre all’album 7, la versione rimasterizzata dei 77 singoli di successo del cantautore emiliano. Entrambi gli album sono stati pubblicati per celebrare i primi trent’anni di carriera di Ligabue.

In attesa, dopo Riderai, di pensare al prossimo album in cantiere…