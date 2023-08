Problemi di salute per Liam Payne, l’ex componente dei One Direction. Il cantante è stato ricoverato in ospedale per un’infezione renale e ha rivelato di essere molto sofferente. Queste le parole del cantante nell’annunciare le sue condizioni e per dover confermare il posticipo del tour:

“È con il cuore pesante che devo dirvi che non abbiamo altra scelta se non quella di posticipare il mio prossimo tour in Sud America. Nell’ultima settimana sono stato ricoverato in ospedale per una grave infezione ai reni, è una cosa che non auguro a nessuno, e gli ordini dei medici sono che ora ho bisogno di riposare e recuperare.

Ero più che entusiasta di venire a suonare per voi ragazzi. A tutti voi che avete acquistato i biglietti: mi dispiace tanto. Stiamo lavorando per riprogrammare il tour il prima possibile, ma per ora rimborseremo i biglietti, quindi controlla gli aggiornamenti presso il tuo punto vendita.

Grazie come sempre per l’affetto e il supporto e non vedo l’ora di vedervi presto”

Liam Payne, posticipato il tour in Sud America

Liam Payne ha specificato di essere molto rammaricato per i suoi fan che hanno acquistato i biglietti e volevano assistere al suo concerto. Attualmente lui e il suo team stanno lavorando per trovare un periodo per riprogrammare le date ma, per il momento, è già iniziata la trafila per il rimborso dei biglietti.

Sono troppo imminenti le date in calendario per poter assicurare la sua presenza. Il tour sudamericano sarebbe iniziato il 1 settembre per poi terminare 12 settembre 2023, toccando città come Lima, Buenos Aires, Città del Messico e San Paolo. Ma l’infezione renale che lo ha colpito nei giorni scorsi ha debilitato il suo fisico e non è possibile, per lui, pensare di viaggiare ed esibirsi, dal vivo, su un palco.

Numerosi i commenti di supporto e sostegno, via Instagram, da parte dei fan, accompagnati da auguri di pronta guarigione.