Levante è il nuovo singolo di Simba La Rue feat. Paky, rilasciato l’8 settembre 2023. Il pezzo, prodotto da ​gyard, NicoDemi & Paul Monstreal, è già salito al primo posto tra i video YouTube di tendenza. Qui sotto potete leggere testo, ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale.

Simba La Rue feat. Paky, Levante, Significato, ascolta la canzone e guarda il video

Il titolo “Levante” prende ovviamente il nome dalla Maserata Levante citata nel ritornello del pezzo. Al centro del brano, come spesso accade, soldi, droga e problemi con la legge (“Piccolo Vallanzasca, son qui che conto condanne, Co-Co-Con chi sfogo la mia rabbia?”). Immancabile anche la scalata sociale con il desiderio assoluto di avere soldi e guadagnare, come rivalsa per il passato (“Mio padre è ignorante, mia madre è badantе, Voglio comprarle un attico, Morirò ricco, ho la tattica”).

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale di “Levante”, a seguire il brano in streaming:

Simba La Rue feat. Paky, Levante, Testo della canzone

Sto fumando lavanda, Maserati Levante (Uahn, uahn, uahn)

Perennemente in ansia perché ho fatto i danni

Mica parlo a caso, quanti rapper presi a schiaffi

Rifornisco il tuo naso, il tuo pusher si attacca al cazzo (Ah, ah)

Oh, frate’, fatti i cazzi che sono tutto fatto

Mai fatto il lavapiatti, ma-mai riscaldato un piatto

Sei soltanto un montato, ti mangio: panna montata

Dici solo cazzate, la tua vita è una c@zzata

S-S-Sono in strada, ma-ma-mangio pasta

Come un italiano, faccio latitanza

In Calabria, Su-Su-Sud Italia

Piccolo Vallanzasca, son qui che conto condanne

Co-Co-Con chi sfogo la mia rabbia?

Ah

Glory NPT ti fa come LSD (Ah, ah, Glory)

Vuoi la gangsta shit? Comprati il nuovo CD (CD)

Crimi’, crimi’, crimi’, crimi’, mi trovi su un Lamborghini (Ah, ah)

Coi f**** sotto i sedili, scanno sui rettilinei (Uahn, uahn, uahn)

Collezionando crimini (Crimini), aggiorno ogni giorno il curriculum (Ah, ah, ah)

Se in zona ci son gli sbirri, scappiamo tutti dentro i cunicoli (Eheheh)

Non ho mai avuto la testa, str0nz0, sono tutto testicoli (Ah, ah, ah)

Caricatore AK, due K per una giacca

Giri con una Panda e mi chiami maranza

Sì, sono un maranza, se voglio, ti compro casa

Rapina a mano armata e poi bruciamo la macchina

Mi-Mi-Milano-Lecco in un attimo

Mio padre è ignorante, mia madre è badantе

Voglio comprarle un attico

Morirò ricco, ho la tattica

Mi piace cul0 grosso, rifatto di plastica, tettе di plastica

Stavo al lastrico, ora mangio astici

Basta con le cazzate, vivi in un film di fantasy

A-A-Attento ai passi falsi, finisci chiuso in un pacco

Io non scendo a patti, faccio il cazzo che voglio

(Uahn, uahn, uahn)

Sto fumando lavanda, Maserati Levante (Ah, ah)

Perennemente in ansia perché ho fatto i danni

Mica parlo a caso, quanti rapper presi a schiaffi

Rifornisco il tuo naso, il tuo pusher si attacca al cazz0