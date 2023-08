Levante con il suo “Opera futura Live in concerto” approda stasera, 20 agosto 2023, a Grottaglie (Taranto) presso le Cave di Fantiano. Dopo il ritorno a Sanremo con “Vivo“, nell’edizione 2023, la cantautrice porterà sul palco pugliese i primi successi della sua carriera insieme ai brani più recenti, come “Tikibombom” e le canzoni tratte dal suo ultimo disco di inediti, Opera futura.

I live di questa estate anticipano la tappa evento all’Arena di Verona prevista il 27 settembre 2023. Lei stessa, in un’intervista a Soundsblog, ci aveva raccontato lo stato d’animo prima di questa data importante (e sognata da quasi tutti gli artisti che sognano di vivere di musica):

“Ti giuro che l’ansia mi ha proprio abbandonato. L’ho scacciata via, sono molto concentrata, felice, sono nel qui e ora, serenissima. Sto organizzando tutto con calma, siamo concentrati su questo evento molto importante, bello, proprio perché festeggiamo. E’ una festa di compleanno con tanta gente. Sarà uno spettacolo diverso da quello che ho fatto fino ad oggi, anche rispetto al Forum. Non vedo l’ora, non ho più paura di tante cose. Me la sto proprio godendo, non so che scatto ha fatto la mia mentre ma positivo. Sono felice, contenta, entusiasta. Un entusiasmo più potente di quello degli esordi, più consapevole di quello che sono riuscita a costruire. E non da sola ma con persone che lavorano con me”.

Qui sotto le informazioni sui biglietti ancora disponibili e sulla scaletta del concerto a Grottaglie.

Levante, Grottaglie, 20 agosto 2023, la scaletta del concerto

Il concerto di Levante inizierà alle 21. Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto con l’ordine di esecuzione dei brani.

Invincibile

Andrà tutto bene

Le mie mille me

Le lacrime non macchiano

Io ti maledico

Sbadiglio

Fa male qui

Caruso Pascoski

Ciao per sempre

1996 La stagione del rumore

Duri come me

Lo stretto necessario

Cuori d’artificio

Capitale, mio capitale

Non me ne frega niente

Bravi tutti voi

Abbi cura di te

Mi manchi

Pezzo di me

Alfonso

Tutti i santi giorni

Vertigine

Leggera

Gesù Cristo sono io

Canzone d’estate

Tikibombom

Vivo

Levante, Grottaglie, 20 agosto 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Levante a Grottaglie. Si parte dai 40.25 euro per la Gradinata Centrale Settore A e settore B, fino ai 60 euro del Parterre. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.