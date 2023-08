Levante sarà in concerto alla Scalinata della Cattedrale a Noto (Sicucusa) stasera, 25 agosto 2023. La cantante porterà il suo ‘Opera Futura Live’ in Sicilia prima dell’appuntamento -con sorprese e ospiti- previsto all’Arena di Verona il prossimo 27 settembre. Un traguardo sognato da tutti gli artisti che diventerà presto realtà. In questo live, si potranno ascoltare i primi pezzi della sua carriera fino ai brani più recenti presenti nel suo ultimo album, “Opera futura”, uscito dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con “Vivo”.

Queste le parole della cantante nella nostra intervista video, poche settimane fa:

Non ho mai nascosto le mie debolezze, le mie fragilità, le mie forze, ho sempre mostrato tanti aspetti di me, che sono quelli di molti di noi. Perché non essere onesti? Poi con la musica bisogna esserlo al 100%. Se non lo sei, ti ritorna indietro come un boomerang, ci vuole sincerità per fare musica al meglio. Credo che l’unico modo per affrontare se stessi e gli altri sia in maniera molto sincera”

Ecco la scaletta delle canzoni e le informazioni sui biglietti.

Levante, Noto, la scaletta del concerto, 25 agosto 2023

Il concerto di Levante inizierà alle 21. Ecco la scaletta con l’ordine di esecuzione dei brani.

Invincibile

Andrà tutto bene

Le mie mille me

Le lacrime non macchiano

Io ti maledico

Sbadiglio

Fa male qui

Caruso Pascoski

Ciao per sempre

1996 La stagione del rumore

Duri come me

Lo stretto necessario

Cuori d’artificio

Capitale, mio capitale

Non me ne frega niente

Bravi tutti voi

Abbi cura di te

Mi manchi

Pezzo di me

Alfonso

Tutti i santi giorni

Vertigine

Leggera

Gesù Cristo sono io

Canzone d’estate

Tikibombom

Vivo

Levante, Noto, biglietti del concerto, 25 agosto 2023

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Levante a Noto, al prezzo di 46 euro, Prezzo Unico. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.