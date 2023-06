Levante è tornata mora e da venerdì 23 giugno 2023 è disponibile anche il suo nuovo singolo, Canzone d’estate. E la prima notizia merita di essere riportata per il taglio ironico con cui la cantante risponde ai commenti -positivi e negativi- che l’hanno accompagnata nei mesi in cui aveva deciso di diventare bionda.

Nel video di annuncio ironizza sui capelli e sulla querelle “meglio bionda o mora”: molti amici e ospiti (Amadeus, Colapesce Dimartino, Fiorello, Linus, Paola e Chiara, Pilar Fogliati e Valerio Lundini) si sono prestati per questa clip che vuole, con la leggerezza che merita un argomento come la scelta del colore dei capelli di una donna, chiudere il cerchio e tornare alla musica.

E da venerdì 23 giugno 2023, ecco il nuovo singolo di Levante:

“Canzone D’estate è il racconto di una relazione arrivata a termine mentre la stagione più calda ha inizio. Si nuota in un mare di rimpianti sperando che sia il cuore scottato a spellare per levarsi dal petto il peso di un sentimento ingombrante, l’amore finito”

Levante in tour, 2023, date e città

Nel frattempo, LEVANTE è pronta ad infiammare il pubblico durante tutta l’estate con il suo nuovo tour e dopo un primo assaggio al MIAMI di Milano girerà l’Italia portando il meglio della sua ormai decennale carriera e dell’ultimo disco “OPERA FUTURA” dal vivo in alcuni dei principali festival e delle più belle location estive del nostro paese.

A chiudere questa estate live il grande evento in programma il prossimo 27 settembre all’Arena di Verona.

“Nessun viaggio porta dritto alla meta senza che il navigatore faccia delle tappe. Italia mia, sii palestra per i miei muscoli, riscaldamento prima dell’incontro più temuto, maestra di una testa in subbuglio e di un cuore in fiamme. Fatti vela che io soffio vento”.

Ecco, a seguire, le prossime date live (con appuntamento finale all’Arena di Verona):

Domenica 09 luglio Matera Oversound Music Festival – Castello di Tramontano

Sabato 15 luglio L’Aquila Pinewood Festival

Martedì 18 luglio Porto Recanati (MC) Arena Beniamino Gigli

Sabato 22 luglio Roma Cavea Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”

Domenica 20 agosto Grottaglie (TA) IOD Festival – Cave di Fantiano

Mercoledì 23 agosto Barletta The Best Festival – Castello del Fossato di Barletta

Venerdì 25 agosto Noto (SR) “Le scale della Musica, Noto Estate 2023” La Scalinata della Cattedrale

Mercoledì 27 settembre Verona Arena di Verona