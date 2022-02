L’essenziale è una canzone di Marco Mengoni pubblicata il 14 febbraio 2013 in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo, in gara. E proprio grazie a questo brano, il cantante visse quell’edizione e partecipò all’Eurovision Song Contest rappresentando l’Italia e arrivando al settimo posto nella classifica finale. Il testo è di Roberto Casalino e Francesco De Benedittis, musiche di Roberto Casalino, Francesco De Benedittis e Marco Mengoni.

Marco Mengoni, L’Essenziale, Significato canzone

Il brano di Marco Mengoni è una romantica dedica d’amore alla persona che gli è accanto, diventata l’essenziale, per lui, unico punto fermo e di sicurezza nelle incertezze che lo circondano (“L’amore non segue le logiche, Ti toglie il respiro e la sete, Mentre il mondo cade a pezzi, Io compongo nuovi spazi e desideri che, Appartengono anche a te”)

L’Essenziale, Ascolta la canzone

Qui potete ascoltare “L’essenziale” in streaming:

Marco Mengoni, L’Essenziale, Testo canzone

Sostengono gli eroi

“Se il gioco si fa duro, è da giocare”

Beati loro poi

Se scambiano le offese con il bene

Succede anche a noi

Di far la guerra e ambire poi alla pace

E nel silenzio mio

Annullo ogni tuo singolo dolore

Per apprezzare quello che

Non ho saputo scegliere

E mentre il mondo cade a pezzi

Io compongo nuovi spazi e desideri che

Appartengono anche a te

Che da sempre sei per me l’essenziale

Non accetterò

Un altro errore di valutazione

L’amore è in grado di

Celarsi dietro amabili parole

Che ho pronunciato prima che

Fossero vuote e stupide

Mentre il mondo cade a pezzi

Io compongo nuovi spazi e desideri che

Appartengono anche a te

Mentre il mondo cade a pezzi

Mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini

Tornerò all’origine

E torno a te, che sei per me l’essenziale

L’amore non segue le logiche

Ti toglie il respiro e la sete

Mentre il mondo cade a pezzi

Io compongo nuovi spazi e desideri che

Appartengono anche a te

Mentre il mondo cade a pezzi

Mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini

Tornerò all’origine

E torno a te, che sei per me l’essenziale