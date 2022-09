Lemon Tree è una canzone dei Fool’s Garden tratta dal loro terzo disco, Dish of the Day (1995). Il cantante della band, Peter Freudenthaler, ha raccontato di aver scritto la canzone una domenica pomeriggio mentre aspettava la sua ragazza. “Lemon Tree” è stato pubblicato come singolo nel novembre 1995 ed è diventato un successo internazionale l’anno successivo . La canzone ha raggiunto il numero 26 della UK Singles Chart ed è rimasta al numero uno per quattro settimane in Germania. Ha anche raggiunto il numero uno in Austria, Islanda, Irlanda, Norvegia e Svezia. Qui sotto, a seguire, potete leggere testo e traduzione del brano, accompagnati dal video ufficiale.

Fool’s Garden, Lemon Tree, Significato canzone

Come raccontato dallo stesso cantante della band, Lemon Tree è stata scritta mentre aspettava la sua fidanzata, in un qualsiasi pomeriggio. L’attesa lo rende solo, attende, mentre nulla sembra cambiare o accadere. La sensazione di stare immobile e di accorgersi che nulla sia cambiando nella propria vita diventa anche metafora di un qualcosa di più grande.

Ci sono due metafore opposte in questa canzone: il cielo blu e l’albero di limone. Il cielo azzurro è abbastanza evidente, rappresenta una giornata di sole (un cielo senza nuvole), e quindi è sinonimo di felicità e ottimismo. L’albero di limone non è una metafora tipica, ma di solito la gente lo prende come un segno di amarezza (il limone è acido, acido, amaro e un albero di limoni ha molti limoni), e quindi starebbe per tristezza, pessimismo, il contrario di cielo azzurro. Infatti “limone” è usato come simbolo dell’amarezza, delle cose tristi, nell’espressione comune: “quando la vita ti dà i limoni… fai la limonata”, che significa, quando ti succede qualcosa di brutto, prova a tirare qualcosa di buono fuori da esso.

Fool’s Garden, Lemon Tree, Ascolta la canzone e guarda il video

A seguire potete ascoltare in streaming “Lemon Tree”, cliccando qui -invece- il video ufficiale del brano.

Fool’s Garden, Lemon Tree, Testo canzone

I’m sitting here in a boring room

It’s just another rainy Sunday afternoon

I’m wasting my time I got nothing to do

I’m hanging around I’m waiting for you

But nothing ever happens

And I wonder

I’m driving around in my car

I’m driving too fast, I’m driving too far

I’d like to change my point of view

I feel so lonely, I’m waiting for you

But nothing ever happens

And I wonder

I wonder how, I wonder why

Yesterday you told me ‘bout the

Blue, blue sky

And all that I can see

Is just a yellow lemon tree

I’m turning my head up and down

I’m turning, turning, turning, turning

Turning around

And all that I can see

Is just another lemon tree

Sing dah

Dah-dah-dah-dam, dee-dab-dah

Dah-dah-dah-dam, dee-dab-dah

Dab-deedly dah

I’m sitting here, I miss the power

I’d like to go out, taking a shower

But there’s a heavy cloud inside my head

I feel so tired, put myself into bed

Well, nothing ever happens

And I wonder

Isolation is not good for me

Isolation, I don’t want to

Sit on a lemon tree

I’m steppin’ around in a desert of joy

Maybe anyhow I’ll get another toy

And everything will happen

And you wonder

I wonder how, I wonder why

Yesterday you told me ‘bout the

Blue, blue sky

And all that I can see

Is just another yellow lemon tree

I’m turning my head up and down

I’m turning, turning, turning, turning

Turning around

And all that I can see

Is just a yellow lemon tree

And I wonder, wonder

I wonder how, I wonder why

Yesterday you told me ‘bout the

Blue, blue sky

And all that I can see

And all that I can see

And all that I can see

Is just a yellow lemon tree

Fool’s Garden, Lemon Tree, Traduzione canzone

Sono seduto qui in una stanza noiosa

È solo un’altra domenica pomeriggio piovosa

Sto perdendo tempo, non ho niente da fare

Sono in giro, ti sto aspettando

Ma non succede mai niente

E mi chiedo

Sto guidando in macchina

Sto guidando troppo veloce, sto guidando troppo lontano

Vorrei cambiare il mio punto di vista

Mi sento così solo, ti sto aspettando

Ma non succede mai niente

E mi chiedo

Mi chiedo come, mi chiedo perché

Ieri mi hai parlato del

Cielo azzurro, azzurro

E tutto quello che posso vedere

È solo un albero di limone giallo

Sto girando la testa su e giù

Mi sto girando, girando, girando, girando

Girare attorno

E tutto quello che posso vedere

È solo un altro albero di limoni

Canta dah

Dah-dah-dah-dam, dee-dab-dah

Dah-dah-dah-dam, dee-dab-dah

Dab-dah dah

Sono seduto qui, mi manca il potere

Vorrei uscire, farmi una doccia

Ma c’è una nuvola pesante nella mia testa

Mi sento così stanco, mi metto a letto

Beh, non succede mai niente

E mi chiedo

L’isolamento non mi fa bene

Isolamento, non voglio

Siediti su un albero di limoni

Sto camminando in un deserto di gioia

Forse comunque prenderò un altro giocattolo

E tutto accadrà

E ti chiedi

Mi chiedo come, mi chiedo perché

Ieri mi hai parlato del

Cielo azzurro, azzurro

E tutto quello che posso vedere

È solo un altro albero di limone giallo

Sto girando la testa su e giù

Mi sto girando, girando, girando, girando

Girare attorno

E tutto quello che posso vedere

È solo un albero di limone giallo

E mi chiedo, mi chiedo

Mi chiedo come, mi chiedo perché

Ieri mi hai parlato del

Cielo azzurro, azzurro

E tutto quello che posso vedere

E tutto quello che posso vedere

E tutto quello che posso vedere

È solo un albero di limone giallo