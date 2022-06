Lei, Baby Gang feat. Bené: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Lei’, il nuovo singolo di Baby Gang feat. Bené, contenuto nell’ultimo Ep dal titolo ‘EP2’. Il brano, a poche ore dall’uscita, è finito in vetta alla classifica di Youtube.

Un testo crudo, sincero che, ancora una volta, mette in luce gli scenari nascosti della periferia.

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video con l’audio della canzone.

Ecco il testo di ‘Lei’:

Giro da quando ero un bimbo

in mezzo alla strada

lavoro di nero e sporco

peccato non paga

la vita è una merda

ma io sono il primo che caga

e sto everyday day

giro solo con i miei miei

ciò che voglio che vorrei rei

ma non Cambio

Cambierei rei

Lei lei

baby chiuso in stanza 26 6

fumo zatla sopra lei lei

compra squalo niente chain chain

e sto everyday day

giro solo con i miei miei

ciò che voglio che vorrei rei

ma non cambio

Cambierei rei

lei lei

baby chiuso in stanza 26 6

fumo zatla sopra lei lei

compra squalo niente chain chain

hey hey sai da qui me ne andrei

solo perchè c’è lei

dammi solo l’okay

bye bye se io vado

tu che fai? fai?

senza me e i miei guai

senza noi e tu sai sai

ooooh nato bandolero

nel bando il dinero

e tu maricon ooooo

zitto che ti spiego

scrivo ciò che vedo Oooh

nato bandolero

nel bando il dinero

e tu maricon ooooo

zitto che ti spiego

scrivo ciò che vedo

e sto everyday day

giro solo con i miei miei

ciò iò voglio che vorrei lei

ma non cambierei lei

baby chiuso in stanza 26 6

fumo zatla sopra lei lei

compra squalo niente chain chain

Le melodie résonne Bené

Jsuis en bas de la maison

Il m’faut le millions

la daronne à l’abris inshallah

Je suis avec baby

on vend d’la beuh

et veut d’la c

jsuis pas dans ća

elle veut danser

j’ai ak 47

si ça part en couilles

en fin d’soirée

Filio de putana tu va nous envoyer

tout le blegué train de vie

de narco traficant

J’ai passer tout l’été menottée

que pour la famille qu’on la vend

sheytana veut que je la baize

j’ai pas le temps faut que je m’en sort

a faire de papel du papel

du papel cash faut

que je fasse dès million d’euros

il y’a que mama dans mi corazon

j’avoue des fois jsuis pas heureux

que je fasse dès million d’euros

il y’a que mama dans mi corazon

j’avoue des fois jsuis pas heureux

il y’a que mama dans mi corazon

Khey khey jrevend la cocaina depuis que je suis minaux x2

E sto everyday day

giro solo con i miei miei

ciò iò voglio che vorrei lei

ma non cambierei lei

baby chiuso in stanza 26 6

fumo zatla sopra lei lei

compra squalo niente chain chain

e sto everyday day

giro solo con i miei miei

ciò iò voglio che vorrei lei

ma non cambierei lei

baby chiuso in stanza 26 6

fumo zatla sopra lei lei

compra squalo niente chain chain

hey hey