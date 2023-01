Sono state annunciate le nomination agli Oscar 2023. I colleghi di Cineblog hanno analizzato i candidati, sottolineando il boom per Everything Everywhere All at Once e la presenza di Le Pupille di Alice Rohrwacher in lizza per i cortometraggi. Molta attesa e curiosità anche per le nomination legate alla Miglior Canzone Originale. Ai Golden Globe ha trionfato Natu Natu del film RRR, superando nomi del caòibro di Lady Gaga, Taylor Swift e Rihanna.

Agli Oscar 2023, ecco la prima sorpresa in questa categoria, l’assenza di Taylor Swift. Se la cantante americana ha visto la sua nomination per il film “La ragazza della palude” con il brano Carolyna ai Golden Globe, il suo nome non risulta tra i 5 candidati agli Oscar. Presenti, invece, Lady Gaga (con Hold my hand per il film Top Gun Maverick) e Rihanna con “Lift me up”, pezzo della colonna sonora di Black Panther – Wakanda Forever.

Presente, ovviamente, il vincitore dei Golden Globe, Naatu Naatu. Il pezzo è in lingua telugu indiana composta da MM Keeravani per la colonna sonora del film RRR. Il testo è stato scritto da Chandrabose ed è interpretato da Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava. La canzone è stata pubblicata anche in hindi come “Naacho Naacho”, in tamil come “Naattu Koothu”, in kannada come “Halli Naatu” e in malayalam come “Karinthol”. Si tratta della prima canzone indiana della storia a trionfare e vincere ai Golden Globe. Il premio è stato consegnato a MM Keeravani che ha composto il brano. Avrà la meglio anche agli Oscar 2023? Sicuramente le aspettative sono alte: i Golden Globes sono sempre stati visti come un’anticamera degli Oscar. Ma le sorprese possono sempre essere in agguato…

Qui sotto, a seguire, le nomination agli Oscar 2023 per la Miglior Canzone Originale e per la Colonna sonora.

Oscar 2023, Miglior Canzone Originale

Tell it like a woman (Applause)

Top Gun Maverick (Hold My Hand)

Black Panther – Wakanda Forever (Lift Me Up)

RRR (Natu Natu)

Everything Everywhere All At Once (This Is A Life)

Migliore Colonna sonora

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Babylon

Gli Spiriti dell’Isola

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans